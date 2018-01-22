學店生在台工作只有28K 赴日就有53K讓人超心動

2018年01月22日 16:52 邱柏玟

一名網友的朋友一畢業就獲得去日本工作的機會，讓他很心動。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有一名網友在網路上發文，提到自己一名將從私立科技大學畢業的朋友，求學期間有到日本的飯店實習一年，當時表現不錯，一畢業就接到日本飯店決定聘用他當職員的機會，換算下來月薪有新台幣5萬多元。看到朋友從學店畢業能有出國工作的機會，讓原PO不免心動地問，「是不是往國外找工作比較實在？」

大學畢業赴日工作就能領53K，馬上引起網友熱議，有些人直接潑原PO冷水，「(薪水)算低，那邊開銷也要三倍知道嗎」、「薪資40萬日圓，實拿才35萬，要看繳多少回去」，畢竟台灣人對於日本人來說是外籍勞工，會有很多稅要繳，所以他們並不看好特地到日本工作。

但有另一票網友認為有機會去日本工作就該把握，「台灣28K勞基惡法+5年不調薪，肯定爛到爆」、「53K很好，再過兩年跳到70K狠甩28K」、「你要想想在台灣幹十年還是28K」；他們還認為有些「眼紅的網友」故意酸物價貴，阻止原PO離開台灣工作，「還在扯物價…三年後起薪再來比一次，我相信台灣一樣22K」。

而有人則是中肯地提出建議，「與其聽別人說，不如實際自己在網路做功課好好了解一次」、「多看看外面的世界才知道台灣的就業環境是如何」、「台灣就業環境沒啥好說的，有能力就出去」。

「學店」往往被認定是營利學校，這類學校頒授的學位或證書，儘管有受到國家教育主管部門、一般正規大學或僱主認可，但這些學位或證書的考核標準通常偏低，因此品質不佳；學店畢業的學生也常被認為能力不優，或是花錢買學位。

赴日工作拿53K到底好不好，引起網友論戰。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)