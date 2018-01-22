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23歲嫩男娶38歲富婆！遭公婆拒絕 她花2282萬搞定

23歲嫩男娶38歲富婆！遭公婆拒絕 她花2282萬搞定(圖翻攝自微博/酷酷的啪哥/燃燒私房菜)

友善列印
/綜合報導

大多數人的結婚對象，都是與自己年齡相近的，不過大陸最近一對新人結婚卻引起話題。一名外貌斯文的男子與一名身材豐腴的女子結婚，兩人坐在跑車裡相當開心，不過新郎年僅23歲，而新娘竟已38歲，甚至比男方的母親大一歲，且已有一名14歲兒子，讓不少網友直呼「這是真愛啊！」

大陸網路近日瘋傳一段影片，9日在海南瓊海市舉行一場婚禮，新娘與新郎年齡差異甚大，而女方家境富裕，結婚當天手、脖子上穿金戴銀，整個人看起來相當貴氣。據網友爆料，這名新娘已38歲，且育有一名14歲兒子，新郎原本給她包養，之後不小心懷孕，因此決定結婚，但男方父母親分別41歲、39歲，都與新娘歲數差不多，原本不同意這樁婚事，但女方最終拿出500萬聘金（約新台幣2282萬元）才被允許。

據了解，女方的嫁妝給的相當豪邁，包含60萬現金（約新台幣273萬元）、法拉利、LAND ROVER兩輛名車。不過《南國都市報》記者表示，目前仍無法證實新人的歲數，僅能知道女方比男方年紀大。不少網友紛紛表示「我沒有相信愛情，我相信有錢能使鬼推磨」、「我又一次相信了愛情」、「不是愛情的力量，是金錢的慾望」、「我現在只管努力賺錢，因為我男朋友說不定還在讀幼兒園」、「不知道為什麼，我好像也喜歡上那女的了，怎麼辦？」、「男人娶了後半生、女人嫁了個夢想」。

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