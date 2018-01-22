女童患流感服藥後像「中邪」 稱見地獄門、蟲爬滿身

2018年01月22日 18:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

治療疾病的藥物難免會有副作用。美國一名11歲女童先前患上流感，但服用專治流感的藥物「特敏福」（Tamiflu），不料竟出現嚴重「幻覺」的副作用，不斷聲稱看見地域之門、蟲子爬滿身，讓她嚇得驚聲尖叫，而「服藥產生幻覺」的事件不只一起，先前就曾有6歲女童，服用藥物後也出現幻覺，痛苦到企圖從窗跳樓的事件。

綜合外媒報導，美國印第安納州的12歲艾利斯(Lindsay Ellis)去年1月患上流感，就診後醫生開了5日抗病毒藥物「特敏福」，沒想到服用3天後，艾利斯就出現幻覺、幻聽等現象，她的父親查爾斯(Charles)提到，當時女兒的行為極為異常，會突然放聲尖笑，稱有蟲爬滿她全身、火燒身體、看見地獄之門、聽見魔鬼的聲音，甚至認為惡魔要奪走她的靈魂，並要求父親念聖經給她聽。

查爾斯被女兒異常行徑嚇壞，趕緊帶她至醫院治療，進行腰椎穿刺及腦部檢查，但數據顯示都正常，接下來的6個小時，艾利斯的幻覺狀況未曾停止，之後她宛如體力耗盡，模樣像是一名植物人一動也不動，而這恐怖的情形維持3個月，艾利斯甦醒後，重新學習說話、走路及吃飯等，3週後才完全康復。

而艾利斯的父親近日發現，德州也有一名6歲女童，同樣服用過「特敏福」而且也出現幻覺，且日本也傳出有兒童服用後，做出許多危險行為的類似案件，因此目前日本已禁止給兒童、青少年開此處方，查爾斯藉此分享女兒的親身經歷，呼籲美國政府也應仿效日本做法，並重視這件事情的嚴重性。