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「開放100個提籃下次還」遭唱衰 大潤發曝回收率打臉

「開放100個提籃下次還」遭唱衰 大潤發曝回收率打臉（圖／翻攝臉書《綠豆嘉義人》）

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／綜合整理

近日有網友發現，嘉義市大潤發免費提供100個購物籃，讓消費者帶回家，直到下次光顧返還，貼心舉動引起兩派網友爭論，大多網友對此措施感到沒信心，認為台灣人貪小便宜心態，容易將購物籃占為己有。對此，大潤發員工出面說明，相信台灣人是善良的，不擔心借了不還，最主要是便民服務，配合政府環保措施。

近日大潤發嘉義店貼出公告，「你忘了帶購物袋嗎？又找不到紙箱可以用嗎？自106/7/1起，大潤發響應環保政策不再販售購物袋，這期間我們接受到很多顧客的回饋，因此我們準備了100個購物籃，放置此處。如有需要可直接裝物，將手提籃帶回家，下次再來大潤發消費時，再將購物籃放回此處即可。」

大潤發「開放100個提籃」下次還 網酸：不知能撐多久

該措施引起網友熱議，多數網友感到不樂觀，紛紛唱衰。綜合媒體報導，大潤發嘉義店對此做出回應，自1月15日起實施免費借提籃服務，本周有約40人借用，當天歸還的就有10人，其中有部分人再下次消費時歸還，回收率估計近8成；而目前全台只有嘉義市試行此措施，主要是嘉義店消費者多是在地鄉親，才會以此做為全台示範分店，若成效不錯才會考慮推動其他分店。

另外，有大潤發員工在文章下回應，「有些民眾臨時購物忘了帶購物袋又找不到紙箱，所以我們才會想出這個辦法，如果真的沒有人還，我們也是會停止活動，但前提是我們相信嘉義人...」、「因應春節期間，有試辦提重物服務，服務對象為長者及孕婦，或是有其他需求者，這也是我們想讓大潤發成為大家方便購物的好場所。」

大潤發嘉義店員工表示，「如果真的沒有人還，我們也是會停止活動，但前提是我們相信嘉義人...」。（圖／翻攝臉書《綠豆嘉義人》） 大潤發嘉義店員工表示，「如果真的沒有人還，我們也是會停止活動，但前提是我們相信嘉義人...」。（圖／翻攝臉書《綠豆嘉義人》）

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