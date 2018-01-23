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選舉看板暴紅！酒店經理文文被神出 嬌喊「別再發射訊息啦」

選舉看板暴紅！酒店經理文文被神出 嬌喊「別再發射訊息啦」(圖/爆廢公社)

友善列印
／綜合報導

2018選戰即將開始，許多參選的政治人物紛紛搶租競選看板的黃金地段。但日前有網友在臉書分享一張照片，位於桃園經國路上的一面放滿參選人的廣告牆，竟有一名正妹亂入，仔細一看才發現是一名酒店經理的廣告，而這名正妹「范文文」也被網友瘋狂肉搜，直呼「唯一支持文文」。不過范文文也出面解釋，表示自己不會進入政壇。

競選看板藏亮點！在地議員都輸給了她 網友暴動了

網友21日在臉書社團「爆廢公社」PO出一張照片，表示桃園市街頭的看板出現一位正妹，與民進黨籍參選人余信憲、黃永鎮並列，讓人第一時間以為她也是議員參選人之一，引起許多網友討論。但仔細一看，才發現看板上寫著「帝豪酒店」4個字，原來是酒店公關的廣告，讓網友紛紛開玩笑說：「唯一支持范文文」、「今年決定支持文文」。

選舉看板暴紅！酒店經理文文被神出 嬌喊「別再發射訊息啦」 范文文在網路上爆紅後，被許多網友加入好友和追蹤，讓她相當驚訝。(圖/翻攝自范文文臉書)

另外，還有網友神出范文文的個人臉書，發現她的確是帝豪酒店的公關經理，感情狀態是「單身中」。據《ETNEWS》報導，范文文在網路上爆紅後，被許多網友加入好友和追蹤，讓她相當驚訝，22日晚間也在臉書發文表示：「Line和私訊已爆炸、不要在發射訊息來了。拜託，謝謝支持！！！」

選舉看板暴紅！酒店經理文文被神出 嬌喊「別再發射訊息啦」 網友紛紛開玩笑說：「唯一支持范文文」、「今年決定支持文文」。(圖/翻攝自范文文臉書)

她也說，自己會掛上看板，只是為酒店做廣告，也「完全不會」參選市議員。對於網友想揪團朝聖一事，她說，真的想支持她的人，再來找她。

選舉看板暴紅！酒店經理文文被神出 嬌喊「別再發射訊息啦」 范文文22晚間發文表示：「Line和私訊已爆炸、不要在發射訊息來了。拜託，謝謝支持！！！」(圖/翻攝自范文文臉書)
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