早餐店22-25K徵煎台！求職者酸「太少」兩派網友戰翻了

2018年01月23日 09:26 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

位在南部的一家早餐店在網路上招募煎台人員，老闆開出了22至25K的月薪，沒想到卻被求職者嗆「太少」，想向對方講清楚卻遭封鎖臉書。後來老闆將兩人的對話過程PO上網，希望網友們評論，豈料卻引發兩派網友論戰。

該名早餐店老闆表示，「雖然給不起大公司的薪水，但都按照勞基法走，該給的給，遇到這種心態我也無奈」。他認為現今許多行業就連「基本薪資」都沒達到，卻被求職者嗆說薪水太少，他忍不住自我解嘲的說道，「是我的錯覺嗎？看來現在工作應該不難找了！」

原PO也將和求職者的對話紀錄截圖PO上網，對方強調自己目前就是在別家早餐店煎台任職，而兩人也相約時間地點面試，接著問到了薪水的部分，沒想到對方一得知「22至25K」後，竟冷嗆一句「了解，謝謝，太少」。對此，原PO無奈地回應對方，「我有看到能力，要我開多高價錢我也無能為力，當然有更好的，歡迎比較，畢竟只是工作，祝你後面工作順心長久」。

原PO放上兩人的對話截圖，引發網友熱議。(圖片／翻攝自爆怨公社)

沒想到對方竟然酸說「謝謝，也祝你找到好人才，要請有能力的人想花小錢就請到，有點難。」這話讓原PO越想越氣，想向對方說清楚，卻發現自己已經被對方封鎖。他無奈地將文章PO上「爆怨公社」，沒想到竟掀起了網友正反論戰。

有網友認為早餐店煎台的薪水至少要「28至30K」才合理，畢竟煎台的工作不輕鬆，「真的太少啊，煎台工作比較辛苦欸，我聽到大概都是28000」、「你可以當第一個超過的，不懂為何要一起比爛」，另一派網友則認為，「22至25K我覺得還可以，我領過15K...也是早餐店」、「坦白說22-25在早餐店真的算不錯，我還聽過時薪90的」、「以後應該沒人敢做吃的，好老闆真的賺的比員工少」。