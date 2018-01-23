雲林角頭出殯超大陣仗！99輛「雙B超跑」送葬

2018年01月23日 09:57 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

昨（22）日有網友在雲林斗六路邊驚見多輛雙B及超跑名車組成的車隊，掛著送葬黃布條，壯觀陣仗引起路人旁觀，好奇究竟是何方神聖，直呼「開眼界了」。據了解，原來是在地綽號「九支仔」，現年58歲的角頭蔡文賢出殯，親友特地籌備99輛豪華名車為他風光送葬，場面相當壯觀。

據報導，綽號「九支仔」的亡者蔡文賢，是曾受治平專案管制的雲林縣山區角頭，8日晚間10點多駕駛BMW大七行經斗六市石榴班橋時，疑因天雨路滑視線不良，再加上橋梁施工道路縮減，導致來不及縮入，整輛車失控打滑撞上橋頭紐澤西護欄，車頭幾乎全毀，宛如廢鐵一般，而駕駛則當場死亡。

由於其車牌末四碼是「8888」，引起警方注意，在雲林縣沒幾輛，綽號「九支仔」蔡文賢出車禍身亡消息因此傳開。

蔡文賢本月8日駕駛BMW大七撞上護欄亡。(資料照/讀者提供)

綜合媒體報導，出殯車隊從蔡文賢林內鄉烏麻村老家出發，經林內市區、林內火車站、林內中山路、中正路、台三線省道往斗六市區行駛，再經過文化路至斗六市圓環，接台一丁線往莿桐鄉，最後至惠來厝殯儀館火化。

而出殯99輛豪華車隊則多為BMW、BENZ轎車，綿延將近2公里，場面相當壯觀，經車行初估，若以均價每輛300至400萬計算，出殯車隊總價值至少高達台幣4億元。