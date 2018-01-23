有夠天才！他寄苦茶油竟不封箱 只因「怕郵差弄破」

2018年01月23日 10:01 杜炤佑

台灣物流運送講求方便、快速，但你看過這樣的包裹嗎？日前有一名網友在臉書PO文表示，有民眾請郵局寄送苦茶油，但因害怕業者將玻璃瓶打破，所以故意不把包裹封箱，讓郵差超傻眼。

一名網友在臉書社團「郵局郵政全民開講」PO文表示，近來有業者寄送苦茶油，但箱子卻沒封箱，僅貼上一層保鮮膜和膠帶、以及多張「脆弱郵件，小心運送」的貼紙在上頭，讓負責寄送的郵差相當困擾，也讓原PO直呼：「苦茶油又來了，到底是要給誰甘苦的？不要老是這樣搞啊！」

原PO直呼：「苦茶油又來了，到底是要給誰甘苦的？不要老是這樣搞啊！」(圖/郵局郵政全民開講臉書)

對此，中華郵政則表示，經詢問業者後，得知對方是因為希望郵務士看到苦茶油是易碎玻璃瓶，才會這樣包裝，但該包裝違反包裹應妥善封箱包裝的規定，日前已發函給業者要求改善。

照片曝光後，其他網友紛紛留言「很佩服收這箱的郵差」、「太誇張了，這誰敢送」、「照裡說應該不符合包裹規定」、「今天也送到一件，4罐7000！包裝也是同樓主照片一樣，如果摔破到底算誰的？」、「郵局就是太好心了！每次怕弄破，都給他外走裝籃框，這樣佔了多少空間啊！」