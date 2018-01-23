2018年01月23日 11:18 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

東京連日來受大雪影響，造成交通運輸中斷，不少台灣旅客甚至被滯留成田機場，但卻傳出航空公司方面竟未協助滯留旅客退關，結果導致旅客又餓又累卻只能在航廈內度過。對此，台師大地理系教授洪致文就PO文怒批全日空「比廉價航空還糟糕」，引發網友熱烈討論。

洪致文在臉書上PO文表示，因受大雪的影響，導致成田機場關閉，原本要搭乘的全日空班機被取消，所有人從傍晚等到深夜，竟然都未接獲航空公司協助退關事宜，「全日空不協助退關，大家也沒有辦法出去外面找旅館休息，即使出去，可能也沒地方可以睡了。因為成田空港的所有賣店9點就關了，本來以為飛機只是延遲，上飛機還有東西可以吃，所以很多人是完全沒有吃東西的狀態。」結果一群人就這樣被丟包在登機口。

洪致文怒批，「飛機被取消，行李也沒有幫我們退關，就把我們丟在登機口，然後跟我們說，請明天自己想辦法找你購票的原單位安排回台灣的飛機。這樣的安排比廉價航空還糟糕，很多要回台北的台灣旅客都不知所措...」。結果一群人從22日的傍晚一直等到23日凌晨4點半左右，才終於傳出好消息，「最後終於決定把我們用兩台巴士送去羽田機場，改NH851、NH853回台灣」，同時洪致文也納悶「為什麼不早點這樣決定呢？」

他無奈地說道，「這種狀況找駐日代表處有用嗎？飛其他地方的飛機都一一飛出去了，但往台北的被取消掉，還不負責後續處理，實在很糟糕。」

東京暴雪機場關！全日空丟包台旅客 台教授怒批：比廉航還糟。(圖片／翻攝自洪致文臉書)

文章引發網友熱烈討論，有網友認為可能是雙方在溝通上的誤會。該網友指出，在台灣社會中，人與人之間較缺乏信任，因此遇到問題就容易慌張或是覺得被欺負，其他曾被殖民的國家社會也比較有這種不信任的問題存在。「相較於日本人，可能會耐心等候通知，怕造成別人的麻煩而選擇安靜等候，相對的，他們也放心航空公司一定會好好處理問題。」但有網友則不這麼認為，「日本人並沒有比較有耐心喔，不信你來大車站看看，人身事故延遲，對站員發脾氣的幾乎都是日本人。」

不少網友則針對「全日空」的品牌形象留言表示，「這是ANA！？太難以想像了吧...」、「長榮航空的服務就很好，發睡袋和食物安撫旅客，而且還可以確定明天會整班機飛回，還是台灣人挺台灣人，但ANA是日本當地航空卻完全丟包我們，而且一直在說謊，把台灣人當白癡，不負責任到極點，請大家一起抵制ANA」，還有網友緩頰說「也許是因為外面除雪作業 + 交通調度上有延誤吧？今天大雪一下，其實好多班機都受延誤，ANA也要整里名單，確認天候，上頭+塔台等等的指示OK後，才能有所動作。」