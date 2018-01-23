正妹花3年考上駕照「拉布條宴客」慶祝 網笑：考上狀元？

2018年01月23日 12:24 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

有沒有這麼誇張！中國大陸湖南省長沙寧鄉市一名唐姓女子花了3年時間，終於順利考到駕照，事後開心大擺筵席、掛上紅布條慶祝，場面相當氣派盛大，讓不少網友看後嘖嘖稱奇，紛紛笑翻：「簡直是考上狀元！」

綜合陸媒報導，近日網上瘋傳一系列宴客照，可見當地一間酒店門口，擺滿了氫氣球、充氣拱門與紅布條，大大小小排滿了一整條街道，場面相當喜氣，橫幅上寫著「熱烈慶祝波波美女喜得駕證」，而一旁的紅布條則掛著各式各樣祝福語，「盼星星盼月亮終於盼到你－我的證」、「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」等等。

近日中國大陸網站瘋傳一系列宴客照，一名女子花了3年時間考到駕照，開心擺筵席大肆慶祝，掀起網友熱議。（圖／翻攝微博《吃喝玩樂購長沙》）

根據酒店工作人員表示，唐女本身也是酒店員工，19日為了慶祝好不容易才考到的駕照，邀來親朋好友一同用餐，在沒有收禮金之下，擺了至少10桌、一桌12人，場面相當熱鬧，光是拱門就有6個，還有多達20多個氫氣球，「當天晚上吃完飯，還去唱歌了呢！」

照片曝光後，讓不少網友笑翻了，紛紛直呼「簡直是考上狀元」、「這女孩兒真會玩」；但也有網友認為「太誇張」、「為了考得的駕照弄這麼大排場，至於嗎？」、「考3年才過...求教練及考官心理陰影面積」。

好不容易考到駕照的唐姓女子，親朋好友紛紛上前祝賀。（圖／翻攝微博《吃喝玩樂購長沙》）