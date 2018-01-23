誠懇哥借錢加油竟「收百鈔找零」 網笑翻：城市套路深啊

2018年01月23日 14:38 邱柏玟

網友分享自己好心借錢給路人加油，結果卻是一場騙局。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多民眾遇到需要幫助的人，通常都會不吝嗇地伸出援手，但卻有越來越多有心人濫用他人的同情心騙錢。日前有一名網友分享自己的慘痛經驗，有路人跟他借50元加油，當他拿給對方一張百元鈔票，對方竟找零給他；事後他才恍然大悟，因為對方明明有錢卻還要跟他借，讓他越想越崩潰。

21日有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己在路上遇到一名男子向他借50元，「他說他油錶快貼底了，叫我趕快拿出50元借他」，原PO當下特地問他「我怎麼能夠相信你」，沒想到對方說可以看他表情夠不夠誠實，他打量了一下便拿出100元借他。

油錶見底的誠懇哥收下100元紙鈔後，馬上拿出50元找零給他，還互相留下電話，以便他要還錢；不過，當原PO回家後仔細思考後，才驚覺「他身上明明就有50元，為何還要跟我借」，他馬上打電話過去詢問，結果是一間賣滷味的店家接起電話。他的好心被有心人利用，讓他無奈表示「心情很悲慟」。

網友的經驗讓眾人笑慘了，紛紛留言安慰他。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

他的慘痛經驗意外讓網友都笑慘，「城市套路深啊」、「真的笑到肚子痛」、「你突破盲腸了」、「有夠白癡」、「優質好文」；還有不少人心有戚戚焉，「我遇過，在忠孝新生」、「高中在公車上被借20塊搭車，結果他下車逼(感應)悠遊卡」、「我也遇到過，氣到手都還在抖」。

有其他網友紛紛開玩笑，「你用同一招找下一個人，你的100塊可能就會回來了」、「是一個誠實的人，騙子才不會找你50」、「還找你五十，好誠實的人」，也有人安慰他，「搞不好他就是滷味店老闆，你下次吃免錢」、「滷味老闆捏，你賺到了」；但有網友認真地建議，「這種我都問他需不需要幫忙載去派出所」。