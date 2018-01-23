貨車開一半「尾門整片向外甩」 網笑：開到家只剩方向盤！

2018年01月23日 14:47 杜炤佑

有夠恐怖！日前一名網友在新竹新庄子目擊一幕驚險畫面，一輛中小型貨車開在路上搖搖晃晃，看似是因為路面太過顛簸造成，但沒想到下一秒，車斗竟輕易地向外掀開，車上的貨物也感覺快掉落，讓開在後方的車輛看得相當驚恐。

新竹縣一名網友22日在臉書「爆料公社」PO出一段影片，只見前方一輛藍色小貨車開在橋上看似有些搖晃，沒想到過沒多久後，車斗的尾門就突然打開，整片吊在空中甩來甩去，車上的貨物也險掉落下來，看起來非常危險，因為如果車斗貨物掉下來，可能會讓後方車輛閃避不及，讓原PO嚇得說：「那台車已經零零散散到快解體了，為什麼還要上路？真是罔顧其他用路人的安全！」

讓原PO嚇得說：「那台車已經零零散散到快解體了，為什麼還要上路？真是罔顧其他用路人的安全！」(圖/爆料公社)

影片曝光後，其他網友紛紛回應「感覺隨時都會散掉的那種感覺」、「跳那一下讓我不爭氣地笑了」、「感覺快散了啦」、「會不會開到家時就只剩下方向盤？」、「感覺中途會是車主徒步推車回家，不是貨車載他到家」、「阿密陀佛，要是我開在後面絕對嚇瘋」。

根據法律規定，如果車輛在國道或快速道路上車體零件掉落，可能會被開罰3000元到6000元不等的罰款，若造成他人傷亡還必須吊銷駕照。