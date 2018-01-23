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誤傳與女友激戰片 死黨這樣回被罵爆

誤傳與女友激戰片，死黨這樣回被罵爆（翻攝爆廢公社）

友善列印

情侶在熱戀期間總是濃情密意，但說到拍攝親密影片，不管是男是女都應該要三思而後行。近日有網友發現自己的好友竟然偷拍女友的性愛影片，而且他的女友同時也是自己的好友，在他逼問之下，對方才坦承是騙女友看完就會刪除，但實際上偷偷卻將影片上傳到雲端備份。

一位網友在臉書社團《爆廢公社》發文提到「各位如果發現自己死黨自拍或者偷拍跟另一半的性愛影片，你自己本身跟死黨另一半算認識，各位會插手管事情並告知他的另一半嗎？」

從隨文附上的LINE對話截圖中可見，當事主在發現自己傳錯檔案後，雖然已經利用回收功能刪除訊息，但影片還是被看到，因此死黨就立刻逼問他「你在你房間裝錄影器材偷拍嗎？」對方本來還想打馬虎眼，但在逼問下只好承認是影片是自拍的，「就我跟另一半說，我想要自拍做愛過程，拍完之後我們當場看完就刪除。」

被問到為何刪除還有檔案，男子才坦承是把影片備份到雲端，更解釋自己是要「傳去我自己一個人的群組，再做筆記本保存的動作」，而死黨則回應表示要把截圖貼上網問問網友意見，對方在情急之下只好表示「不要啦！我可以多跟你分享，但是你別亂說話」，結果男子竟回「好，成交！」

貼文曝光後不少網友看了之後都超傻眼，紛紛開始撻伐這名拍片的男子，但有更多人批評這位大喊「成交」的死黨，「這樣說根本共犯」、「物以類聚」、「你講這種話有資格說別人？」不過也有人替他緩頰，認為他這樣說很有可能只是先在安撫對方，目的是要挖出友人更多的骯髒事。

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