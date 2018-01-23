沒說你不知道！免費飛機餐「隱藏菜單」高達22種

2018年01月23日 16:02 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

許多人出國最期待的莫過於機上提供的免費餐點，除了素食及兒童餐之外，不外乎僅提供兩種口味供旅客選擇。但不說你不知道！事實上航空公司為了配合宗教禁忌、特殊醫療需求…等，提供了多達22款「隱藏菜單」可供旅客事先向航空公司預訂，有特別餐飲需求的民眾下次出國時，不妨提前24小時預約試試。

航空公司乘客遍及全球，因為各自所需不同，有可能因為宗教背景、素食者、食物敏感、疾病、兒童…等因素需要特殊的餐食，儘管每間航空公司所提供的餐飲都有所不同，但對於特別餐的選擇幾乎大同小異。Skyscanne網站特別整理出22種膳食特色，區分為5大類，包括宗教餐、病理餐、兒童餐、素食餐和特別餐。

桃園市政府與華航及華膳公司合作，鎖定商務艙旅客，推出3套桃園客家珍饌飛機餐。（中央社記者吳睿騏桃園攝）

【宗教餐】

回教餐：由於宗教規定嚴格，航空食品公司都會設立回教餐廚房，確保所有器具絕對合乎教規要求。餐點亦不不含豬肉及其副產品或成分、凝膠、任何沒有鱗或鰭的非白色魚肉類、酒精、由酒精提煉或含酒精成分的食物添加劑。

印度餐：按照印度教習俗準備的非素食餐，不含牛肉、牛仔肉或豬肉，但可含羊肉、家禽、其他肉類、魚類及奶類製品。

猶太餐：食物的選擇、準備方式及呈獻的方式必須遵從其宗教的規定和習俗。航空食品公司會交由聲譽良好的食品商根據猶太人的飲食律法而製作及生產。

素食印度餐：素食印度餐也稱為亞洲素食，使用有限的乳類製品，不含蛋、肉類製品、魚類、禽類、豬油及凝膠類製食品。

嚴格印度素食餐：這是按照耆那教習俗準備的印度素食，不含肉類、家禽、魚類、海產、蛋、根或球根類植物、乳類製品及菌類。

在減肥的乘客也可預訂低熱量餐。(圖/shutterstock提供)

【病理餐】

糖尿病飲食餐：以無糖、低脂肪、高纖維食物為主。可使用瘦肉或去皮家禽肉、魚肉(鱸魚及鲔魚)、海鮮、高纖食物(如新鮮水果) ，以及禁用油炸食物。

低膽固醇／低脂肪餐：此餐點只含瘦肉、低脂乳製品、新鮮蔬果及高纖維全麥麵包、穀類，配以無添加糖分的果汁。

低熱量餐：以低脂、高纖食物如瘦肉、低脂乳類製品及高纖維食品為主，亦會避免煎炸食物、調味肉汁、甜品、添加脂肪、油及糖。

無麩質餐：這是專對麩質過敏所準備的特別餐，食物不含小麥、蕎麥、小麥麵粉、黑麥、燕麥、大麥、麵包或任何麵粉類製品。

低乳糖餐：為乳糖不耐易腹瀉或先天對乳製品過敏者所設計，咖啡用的鮮奶亦會確認其成分不是牛奶。

流質餐

低鹽餐

圖為兒童餐示意圖。（圖／本報資料照片）

【兒童餐點】

兒童餐：適用於2歲到5歲的兒童，食物容易嚼和吞嚥，不含魚骨、肉骨、重調味或任何可能會導致窒息的食物。

嬰兒餐：多為奶粉、水果泥、蔬菜泥等嬰兒食品，其中奶粉又會區分不同嬰兒階段。

西方人與東方人對素食的定義是有所不同的，前者是多以追求健康為訴求，但東方人因宗教限制則完全不吃任何肉類，對於奶蛋與香辛料的限制也不一樣。（達志影像／shutterstock提供）

【素食餐】

西式乳蛋類素食餐

中式素食餐

不經烹煮蔬果餐

嚴格西式素食餐：嚴格素食材料，含豐富蛋白質、鐵質及鈣質。

水果餐

圖為海鮮示意圖。（圖／姚舜)

【特別餐】

海鮮餐

無牛肉餐

特別餐：有人會對花生等堅果類過敏，嚴重者可能因誤食含花生油的料理而喪命。只要是航空公司在能夠配合的前提下，都會盡量滿足旅客的特別需求。