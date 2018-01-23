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驚悚！他在家年前大掃除 天花板竟掃出「乾屍」

驚悚！他在家年前大掃除 天花板竟掃出「乾屍」(示意圖/達志影像)(圖片與本事件無關)

友善列印
／綜合報導

日前大陸浙江發生一起驚悚命案，一住戶因為準備年前大掃除，不料卻在家中的牆洞裡發現一具乾屍，嚇得趕緊報警處理，經警方調查，得知該具乾屍就是消失許久的鄰居。

據陸媒報導，事件發生於大陸浙江一處5層樓的透天厝，一戶人家近日進行過年前的大掃除，就當在整理3樓廁所的天花板時，看到隔板上有個打火機，當時住戶心想，「怎麼會有人把打火機放在這裡？」覺得好奇便爬進去查看，結果竟聞到濃濃的腐臭味，再繼續往裡才看到一具屍體，讓他當場嚇得報警。

經警方研判，該住家的牆洞和廁所的天花板是打通的，空間足以讓成人爬進去，並不是封閉式。由於該住戶因長年住在田裡種菜，很少回家，所以沒機會發現隔板藏有屍體，且屍體所在的天花板離他的生活區域較遠。

驚悚！他在家年前大掃除 天花板竟掃出「乾屍」 阮男失蹤後，親友也找不到他，所以一度以為他去外地了，而阮男的父親直至去年過世也沒能等到兒子的消息，他的母親則患了老年癡呆症。(圖/翻攝自鳳凰網)

據了解，從死者的衣著和體型判斷，死者應該是在2015年失蹤的阮姓男子。阮男就住在事發住戶的隔壁，當時阮男才30歲、還沒結婚，也無固定職業，有村民表示，「他有吸毒前科，曾因吸毒被警方處理過，所以每次聽見外面有警笛聲，就會以為是來抓他的，嚇得翻過陽台去隔壁鄰居家躲避。」所以村民們猜測阮男失蹤時，可能是翻到鄰居家躲避，「恰巧天花板上的牆洞沒有封閉，他可能失足滑進去，沒能爬出來。」警方將進一步調查，了解確切死因。

而阮男失蹤後，親友也找不到他，所以一度以為他去外地了，而阮男的父親直至去年過世也沒能等到兒子的消息，他的母親則患了老年癡呆症。

兒子秀圖畫「這個人在家裡」 ...

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