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「我他Ｘ的要殺掉你！」美國男怒嗆CNN報假新聞 揚言要幹大事被捕

為於亞特蘭大的ＣＮＮ總部近日收到電話威脅（shutterstock）

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美國總統川普多次批評美國的主流媒體都在報假新聞，近日川普甚至在推特上公布他所評選的「年度假新聞獎」（2017 Fake News Awards），而其中有線電視新聞網（CNN）更是他最常批評的對象。美國密西根一名男子，就打電話到CNN的總部痛罵他們報假新聞，更揚言要幹大事，表示要到CNN開槍殺人。

綜合外媒報導，位於亞特蘭大的CNN總部近日接到一名男子打電話投訴，男子在電話中大罵CNN播報假新聞，在表示要開槍殺人及大罵髒話之後就將電話掛掉，並在3分鐘之後再度打電話到CNN，表示自己經在幹大事的路上「我要他Ｘ的把CNN擊垮」，而當接線人員詢問對方姓名時，男子則回了好幾句粗口。半小時後，男子又再度打電話表示「自己有很多槍、很多人，你們（CNN）的招牌幾小時之後就會被射爆！」

美國聯邦調查局（FBI）週一表示，已經循線逮捕了這名揚言屠殺的男子葛利斯默（Brandon Griesemer）。FBI進一步指出，這名男子在底特律與父母同住，他在本月9日及10日兩天，共打了22通電話到CNN，並且在其中4通嗆聲要殺人，男子在電話中不斷強調自己有槍，要CNN做好被殺的準備。

對於兒子的行為，葛利斯默的父親表示，這整起事件只是一場誤會，自己的兒子並不知道自己在幹嘛，也不知道他這樣做會那麼嚴重，更強調兒子根本就沒有槍。目前葛利斯默已經利用1萬美金（約新台幣295萬）交保。

川普在推特上頒發年度假新聞獎（翻攝推特） 川普在推特上頒發年度假新聞獎（翻攝推特）
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