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雌雄同體？188公分帥氣「男模」 衣服一脫竟是女兒身

雌雄同體？188公分帥氣「男模」 衣服一脫竟是女兒身(圖/ 翻攝自Instagram@raindovemodel)

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／綜合整理

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伸展台上看到模特兒專業走秀的模樣，吸引許多粉絲捨不得轉移目光，因此讓不少帥哥或正妹想成為模特兒。美國一名模特兒德芙(Rain Dove)擁有帥氣的五官及188公分的好身材，是大票女粉絲的夢中情人，但最不可思議的是，其實她是一個女生，還有32E的雄偉雙峰，讓她意外成為時尚圈的新寵兒。

德芙來自美國佛蒙特州，從年紀小的時候，她陽剛的臉蛋及帥氣的五官害她常常被同學取笑，尤其當她穿上裙子時，還會被酸言酸語說是「變性人」，讓她的童年很不快樂。直到她與一名當模特兒的朋友打賭足球比賽輸了，被拱去參加一場知名品牌的模特兒試鏡，對方需要的是一名女模特兒，連工作人員都告訴她「走錯地方了」。

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試鏡隔天德芙又接到主辦單位的電話請她去面試，但令她意外的是，到了現場才發現都是帥氣男模，不過她絲毫不在意，最後也成功通過面試被錄取，展開她的伸展台之路。德芙至今已為多個知名大品牌走秀過，還登上《VOGUE》、《Elle》等時尚雜誌，他們都是看上她擁有「雌雄難辨」的風格，能讓商品更有衝突美感。

但最可惜的是，德芙太過於帥氣的臉龐，讓她無法登上《維多利亞的秘密》的伸展台，當不了「維密天使」。德芙認為自己遭到歧視，故時常在Instagram分享自己穿著內衣的照片，或是自己穿出男女裝樣貌的對比圖，現在的她更有自信展現自我，也不再為自己的長相煩惱。

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