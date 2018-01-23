「我走了媽媽就會回來」7歲癌童寫遺書為父母團圓 惹哭上萬網友

2018年01月23日 18:51 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

黑龍江鶴崗市有一名7歲女童張佳燁罹患重病，母親竟拋家棄子消失了，當她知道家裡為了替她治病花了59萬人民幣(約新台幣270萬元)，才會害媽媽受不了離家。沒想到張佳燁就寫了一封遺書，「我走了媽媽就會回來了」，讓爸爸看完淚崩，也惹哭上萬網友，紛紛留言痛罵她的媽媽，還踴躍表示捐款意願想幫助她。

綜合陸媒報導，原先和父母住在綏濱縣北山鄉的張佳燁，有一個幸福美滿的家庭，直到2016年5月的時候，她突然出現高燒不退的情形，送醫診斷得知罹患「慢性淋巴性白血病」；一開始入院治療，爸爸張明亮就在短短4天內收到3次女兒病危通知，慶幸的是，都成功度過難關，但一年就高達59萬人民幣(約新台幣270萬元)龐大的化療費用，讓他們得四處借錢，欠下大筆負債，只為女兒能好起來。

張佳燁的爸爸張明亮看完她寫下的遺書，也忍不住淚崩。(圖/ 翻攝自企鵝號乙圖)

但時間一天一天過去，張佳燁的媽媽受不了種種壓力，在2017年7月左右無預警收拾行李離開他們，張明亮也只說「不怪她」，但他無法拋下女兒離開。張佳燁將一切都看在眼裡，她認為家裡會變成這樣都是她害的，於是決定寫下一封遺書後等死。

張佳燁的遺書上寫著，「爸爸，今天看到你偷偷掉眼淚，我心裡很難過，我知道家裡給我治病已經花了很多錢了，也沒錢了，媽媽也走了，這都是因為我，如果我走了，媽媽就回來了，你們就可以像以前一樣開開心心的了，我不治療了，我們回家好嗎？」

有許多網友都被張佳燁的遺書感到動容，紛紛詢問要如何捐款幫助她。(圖/ 翻攝自騰訊)

張明亮看完女兒的遺書有如心如刀割，但他仍不會放棄女兒，忍住淚水告訴她，「別想太多，乖乖在醫院治病」。張佳燁的遺書被分享到網路上，一篇《重病女孩哭著給爸爸留遺書：我走了，媽媽就會回來》惹哭上萬網友，有許多人開始關注這件事，也讓張佳燁一家因此收到網友善心捐款60萬元人民幣(約新台幣274.5萬元)，善款也讓她能夠持續在醫院接受治療。