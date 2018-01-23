上任後首度專訪！蔡英文哽咽談勞工 網友怒轟「鱷魚的眼淚」

2018年01月23日 20:47 陳慶餘

名嘴鄭弘儀主持的新節目昨日首播，並且邀請到上任後從沒接受過媒體專訪的總統蔡英文擔任來賓。在節目上，鄭弘儀也犀利的詢問蔡英文，「是否曾經為了勞工掉過眼淚或失眠？」而蔡英文則語帶哽咽的表示，她對很多事情「都會感到不捨」，但此番說法網友卻相當不領情，紛紛留言怒轟蔡英文是在貓哭耗子，所流下的眼淚根本就是「鱷魚的眼淚」。

在專訪中，蔡英文也對外界因為她到處放拒馬而被虧是「拒馬總統」一事發表看法。蔡英文指出，自己其實可以不要拒馬，然後到處去開短期支票，也不要得罪人，只做一些像是發消費券，讓大家感覺到政府很慷慨的政策就好，但若不改革，國家面臨的問題就無法解決。談到勞工問題，蔡英文更是語帶哽咽的表示，「我會常常想，我要怎麼樣多做一點，讓他們比較不焦躁不安？讓他們感覺到政府是可以依賴的。」

至於被問到在當總統的1年8個月以來「最痛苦的事情是什麼？」對此，蔡則表示「總體來講，還好」蔡英文進一步指出，自從她擔任民進黨主席以來，已經經歷過許多困難的局勢，不過執政是另一個考驗的開始，強調「這將近10年時間的起起落落跟很多的困難時期，我們也都一樣一樣的經歷過，一樣一樣的克服，那我覺得這也是整個過程中的一個段落。」

不過對於外界批評所做出的種種解釋，不少網友都仍然相當不領情，紛紛留言痛批蔡英文根本是在演戲，「鱷魚的眼淚」、「選你的勞工才想哭吧」、「跟黃國昌結拜成姐弟好了，這兩隻超愛演」、「演戲還演得這麼爛」、「選舉還沒到，怎麼這麼早就開始演」、「完全執政還在演」、「真的在意勞工就不會強硬修過一次，不到一年又修第二次呀，爛！」