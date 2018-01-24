搶到「張學友2張門票」卻被分手！兩天後前女友現身 網：臉皮超厚

2018年01月24日 08:18 杜炤佑

日前台北一名男網友在臉書PO文抱怨，表示自己好不容易搶到兩張歌神張學友的演唱會門票，不料就在他開心地跟女友分享喜訊時，女友卻開始嫌他騎「機車接送下班很丟臉」、「沒開車載姐妹淘回家很沒面子」等等理由提分手，讓男網友相當難過，對話截圖也受到網友熱烈討論。結果被甩掉的男網友23日又爆料，原本封鎖他的前女友忽然傳訊說「要演唱會的門票當生日禮物」，讓網友們直呼：「臉皮真厚啊！」

台北一名男網友20日在臉書「爆廢公社」發文表示，本來興高采烈地要約女友去看張學友的演唱會，沒想到女友卻突然暴怒罵他當天騎車去赴約，「我想說你是開車來，我還跟我同事說吃完飯可以載她們回去，結果要走時你才說你是騎車來，你害我很沒面子知不知道！」事後女友更憤而提出分手並封鎖他，讓他不禁感慨「1年3個月的感情，我到底是做錯了什麼？演唱會的票怎辦？」

原PO的女友因他騎車赴約爆怒。(圖/爆廢公社)

原PO被女友提分手和封鎖，相當難過。(圖/爆廢公社)

後來男網友決定約了一名女性朋友去看演唱會，沒想到過了兩天，前女友卻突然現身說：「張學友演唱會門票能不能給我」、「就當我今年的生日禮物」，男網友則回：「Sorry！演唱會票真的不能給妳，因為我已經答應要跟一個朋友去看了！」結果前女友聽到原PO是與女性朋友相約後，氣得罵：「所以你早就搞劈腿就是了！」最後兩人不歡而散。

原PO前女友現身。(圖/爆廢公社)

原PO的前女友突然現身表示：「張學友演唱會的門票當我今年生日禮物。」(圖/爆廢公社)

原PO無奈地說：「這次她應該是100%會封鎖我了，但我真的沒劈腿啦！」其他網友也紛紛回應「千萬別放生出來害人...」、「票根燒給她」、「不要臉天下無敵」、「恭喜你脫離了，以後要慎選，覺得你脾氣太好了才會被人這樣對待。」