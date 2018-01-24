太狂！他秀照片證明 穿越到了「西元6000年」

2018年01月24日 08:33 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

不可思議的電影情節難道在現實中真實上演了嗎？近日一名男子在鏡頭前受訪自稱曾穿越時空到西元6000年，還說人類屆時受「人工智慧(AI)」的統治，身體還能縮小，因此不會有土地的問題。影片曝光後，引發網友熱議。

YouTube上最近一段專訪影片被瘋傳，影片中的男子聲稱，在90年代時曾參與過一項神秘研究技術，能夠將人類送往未來，而他也因此一探未來世界。他說道，自己穿越時空到了西元6000年，當時的政府體制、醫療技術、高科技都比當今社會超前相當的多。

他表示，未來的人類已經遭到AI(人工智慧)的統治，但也因為AI採取的是和睦管制的方式，所以雙方能夠和平的相處，而且技術進步到人類還能夠縮小身體，所以土地問題將不再是困擾。他甚至拿出一張照片佐證，強調拍攝的就是未來城市的面貌，但照片十分模糊，根本無法看清楚是什麼樣子，他則解釋是因為在穿越時空的過程中影像會遭到「扭曲」，其他的東西也是如此。

(影片／取自ApexTV。YouTube)

男子還說道，他的一位好友意外被留在了西元6000年的未來，已經永遠回不到現代了。他不捨地說，「當時我們嘗試要一起回到現代，但是失敗了。不過我想他會過得很好，因為未來就像是烏托邦，只是我仍希望可以再見到他一面。」

最後，他強調人類在2028年時，已經可以隨意穿越時空。「我知道很多人可能不會相信我所說的，我不會責怪你們，但我只是想要跟你們談談未來世界的走向。」整段影片中，男子臉部及聲音都經馬賽克及聲調處理，而觀看次數已超過300萬人次，這段影片也引發網友熱烈討論。