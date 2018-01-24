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藍寶堅尼被孩童狂摸！車主反應被網誇讚 將軍暴怒回應了

藍寶堅尼被孩童狂摸！車主反應被網誇讚 將軍暴怒回應了(圖／Lux Authority臉書/中天畫面)

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近日國外網站瘋傳一段超跑藍寶堅尼（Lamborghini）被孩童狂摸的影片，引起網友熱烈討論，誇讚車主很大方，不少台灣網友更酸：「在台灣有人說這樣摸車應該要被碎屍萬段！」昨（23）日超跑名人「將軍」鄭為元也在臉書表示「各位錢多到花不完的人可以去買來給別人隨意摸，我相信你們都很大器，不會有人被碎屍萬段。」

21日《Lux Authority》臉書粉絲專頁分享一段影片，只見一輛黑色藍寶堅尼周圍聚集了一群孩童，露出驚奇的表情伸手觸摸車身，而一旁錄影者疑似就是車主，不但沒有因此生氣，還開心地幫孩子們拍照，影片曝光後，引起許多網友討論，紛紛誇讚車主。

(影片取自臉書／Lux Authority)

不過23日晚間將軍鄭為元也在臉書PO文表示，該車輛其實是Lamborghini Terzo Millennio概念車，並不屬於任何人，而是藍寶堅尼原廠所屬，且「車體採用可導電的奈米碳管，有自體修復功能，受傷會自己癒合，跟皮膚受傷有癒合的功能一樣的意思。」而當天應是公益性質活動，所以才會讓孩童上前觀看、觸摸。

將軍也表示：「最重要的，影片中所謂車主是Lamborghini首席設計師Mitja Borkert，Urus超級SUV也是出自他之手；既然是他自己設計的，他自己摸，當然也邀小朋友一起摸，反正有自體修復功能，是我也不怕！」

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