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想擺脫月光族...先戒掉這5樣東西？律師一段話神打臉

想擺脫月光族...先戒掉這5樣東西？律師一段話神打臉。(圖片／達志影像。shutterstock)

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／綜合整理

總是存不到錢，無法擺脫「月光族」命運嗎？知名作家狄驤認為，只要戒掉了生活中的5樣東西，就有機會脫離月光族的悲慘生活。但律師林智群則反駁，認為提高收入才是重點，「不是這裡省一點那裡省一點」。

狄驤在商業週刊中撰文說道，許多的月光族，明明月薪僅有3萬多，卻老是要把生活過得像月入30萬。他透露，在女性友人的包包中發現了星巴克卡、美甲VIP卡、SPA館儲值卡、DVD租片卡、健身中心會員卡和腳底按摩券，感到相當不可思議。

女性友人向狄驤表示，姊妹們都到健身房去跑步，而且還有機會遇到六塊肌的帥氣小開，只是現在和姐妹們也沒聯絡了。狄驤告訴她，如果真的想脫離月光族，其實很簡單，只要丟掉5樣東西：「星巴克儲值卡、SPA美甲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡和假姐妹」，狄驤保證三個月內將開始有存款，正式脫離月光族。

但律師林智群則持不同看法，認為所謂的「5樣東西」並沒有太大的殺傷力，而且還是有用處的，像是每個月花上2000元上健身房運動，保持身體健康，或是喝杯星巴克讓心情愉悅，使工作效率提升，這些有什麼不好的？倘若目前的情況是「入不敷出」，「第一個急迫要處理的，當然是『止血』，將開銷降低，避免負債情況惡化！」說到底月光族真正需要的是「提高收入」！

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