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搶救病患15分鐘驟逝！消防員自責半年 竟收到「地獄簡訊」

搶救病患15分鐘驟逝！消防員自責半年 竟收到「地獄簡訊」(圖/翻攝自@JoHarfleet推特)

友善列印
／綜合報導

蘇格蘭一名33歲消防員克里斯（Chris Kendall）先前在高速公路路旁，發現一名心臟病發的男子艾倫（Allan Hainey）躺在路邊，當時他趕緊幫忙進行心肺復甦術（CPR），並等待救護車到達。事後經詢問後，才得知艾倫搶救失敗過世，沒想到5個多月後卻收到「死者」寄來的感謝簡訊，讓他嚇了一大跳。

艾倫去年夏天外出遊玩，在行經高速公路時突然心臟病發，當時他趕緊停在路邊求助，恰巧身為消防員的克里斯路過，於是趕緊對艾倫進行15分鐘的心肺復甦術，同時等待救護車到達。

過了一天後，心有掛念的克里斯打電話到警局詢問艾倫的狀況，卻得知「已病逝」的消息，讓他相當自責。不料過了5個多月後，他竟收到一封簡訊，內容寫道：「謝謝你停下來幫助我，沒有你，我絕對活不下來。」讓克里斯相當驚訝，經查證才發現原來艾倫還活著，當初得知的消息僅是烏龍一場。

據了解，當時艾倫因命危躺在加護病房，經過52天的搶救後才活下來，等到康復後才向警方詢問克里斯的電話，並發簡訊向對方道謝。事後他也捐款給英國心臟基金會、消防慈善機構，希望能幫助更多的消防員培訓。

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