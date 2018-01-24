山神現蹤再添神秘色彩 黑色奇萊「武士番刀出鞘」

2018年01月24日 11:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

身為台灣最著名百岳之一的「奇萊山」山勢雄偉，是許多登山好手的冒險之地，但令人毛骨悚然的山靈傳說，更是屢見不鮮，有「黑色奇萊」之稱。日前一名攝影玩家分享奇萊山主峰驚現「武士番刀出鞘」的罕見奇景，貌似山神的剪影，讓不少人嘖嘖稱奇！

攝影玩家張君宏22日下午，從合歡山松雪樓望向奇萊主峰，捕捉到驚人一幕，一名武士高舉番刀狀似「出草」的剪影，引發網友熱議，驚呼「這難道是山神現蹤嗎？」張君宏透露，每年12月到隔年元月下午2點以後，從合歡山滑雪山莊最後一個彎道，望向奇萊北峰，只要天氣晴朗、沒雲霧遮掩，透過光線折射，就能看到「番刀出鞘」的神祕陰影。

黑色奇萊「武士番刀出鞘」。（圖／Hiroshi Chang授權提供，請勿隨意翻拍）

「冬季限定。奇萊山神，番刀出鞘請等午後。」張君宏將照片上傳臉書後引起網友熱議，不少人讚嘆「神奇的奇萊山神！」、「好像真的山神在守護」、「山神一現，立馬下山」、「好美，好神奇」。事實上，他7、8年前就曾拍過這位「山神武士」，當時的奇萊北峰覆蓋皚皚白雪，時間正好也是下午時分，只是比起過往，此次畫面更為震撼。

位於南投及花蓮交界處的奇萊山，雄偉的奇峰斷崖和壯麗的高山草原對無數登山客充滿致命吸引力，不過高山氣候變幻莫測，卻也時常發生山難，從合歡山一眼望去，因為逆光更讓奇萊山呈現黑色，「黑色奇萊」之名，不脛而走。根據統計，近50年來，奇萊山已造成17人不幸罹難、6人失蹤，最慘重的山難莫過於1971年清大7人登山隊，僅2人倖存；隔年又發生邱高事件，3名大學生離奇失蹤，但現場卻遺留「三雙插地指向天空的筷子」，可說是歷來最離奇的失蹤案例，此事亦奠定台灣山難搜救系統。