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腫臉大媽變成「薄紗辣妹」 神人公開修圖app…網友跪

腫臉大媽變成「薄紗辣妹」 神人公開修圖app…網友跪(圖/kanahoooo IG)

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現代修圖軟體越來越多，許多人為了分享美照到社群網站上，不管是修圖相機或是P圖軟體多少都會使用。日前就有網友發現一組對照圖，先被一名穿著薄紗睡衣的正妹所吸引，但仔細看了原圖，才發現原來是一名身材略胖的大媽，反差大到讓網友驚艷，直呼「太強了，根本詐騙集團！」

一名女網友22日在臉書「爆廢公社」分享一張正妹對照圖，第一張是身材極好的辣妹，不但擁有精緻五官和火辣身材，且穿著薄紗內衣讓人看了不禁流鼻血。但其實這是一張修過圖的照片，原來該名正妹的真實模樣竟是一名大媽，不但與「照騙」中的人長得完全不同，甚至連性感都沾不上邊，讓原PO看了直呼：「可以告訴我怎麼修的嗎？跪求程式！」

腫臉大媽變成「薄紗辣妹」 神人公開修圖app…網友跪 兩張照片的人差異甚大。(圖/kanahoooo IG)

對此，其他網友紛紛留言「根本不同人了」、「高手中的高手」、「根本只有內衣一樣」、「這應該算是詐欺了吧」、「可以跟我說實話，這真的是同一個人嗎」、「我到底看到了什麼」、「還有什麼是可以信任的」。

還有網友跪求修圖軟體的名稱，「太強大了！開班授課應該會爆滿」、「媽呀！我也好需要，讓我圓夢吧」、「想知道軟體+1」、「早點跟我說，我可以不用整形真的」、「App+1」。

腫臉大媽變成「薄紗辣妹」 神人公開修圖app…網友跪 兩張照片的人差異甚大。(圖/kanahoooo IG)
腫臉大媽變成「薄紗辣妹」 神人公開修圖app…網友跪 兩張照片的人差異甚大。(圖/kanahoooo IG)

據了解，原PO所指的該IG帳號「kanahoooo」其實是一名大陸修圖神人，由於每天她都會收到許多粉絲投稿照片，不可能每個都幫忙，而圖片主要是用手機app修的。去年神人kanahoooo曾公開過她所使用的修圖工具，包括「美圖秀秀、Facetune、Facetune2、Relook、天天P圖、美妝相機、煥髮、髮型秀秀」；特效和調色用的則是「Snapseed、PicsArt、VSCO、MOLDIV、Analog Paris、Analog Tokyo」。

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