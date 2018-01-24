2018年01月24日 14:52 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

爸媽當心了！許多爸媽為便宜行事，未給家中嬰幼兒乘坐安全座椅，但這樣其實真的相當危險，就有一名媽媽以親身經歷分享安全座椅的重要性，引發網友熱烈討論。

該名媽媽表示，日前和老公開車載著7個月大的女兒前往屏東，沒想到在晚間發生車禍事故，猛烈撞擊力道，讓整輛車直接衝入圳溝。她的老公眼皮縫了6針、頸椎拉傷、手肘關節骨裂，而她當時坐在駕駛座後方睡覺，沒繫安全帶，額頭撕裂傷見骨縫了兩層，內層8針、外層20針。

爸媽車禍濺血全身傷 7個月女嬰毫髮無傷！保命關鍵曝光。(圖片／翻攝自森羽日系精品。臉書粉絲團)

但當下她僅擔心一旁的女兒，「幸好蕾蕾安穩的坐在汽座上，沒有受傷只有嚇到！我們夫妻臉上都受傷流血、車子安全氣囊都爆了、車頭也全毀了，孩子毫髮無傷非常慶幸！」她表示，當車子被拖去拖吊場時，拖吊場的人員說，「我們汽座買得好，完全沒走位、牢牢的在原位上，他說看過很多的車禍汽座都走位甚至完全不在原位置上了！」

她希望透過這件事情提醒所有的爸爸媽媽，「汽座非常重要！不要因為小孩哭鬧不坐就順他意，也不要因為距離很近就偷懶、僥倖不坐汽座，意外就是意料之外，傷害發生了就後悔莫及了！」

該文曝光後，引發許多爸媽關注，並紛紛留言表示，「真的好可怕！有些人真的便宜行事小孩都用抱的，我兒子我都堅持一定要坐汽座，到現在他也是很習慣了」、「真的不要再說什麼沒關係了」、「天啊好可怕哦，真的不能僥倖耶」、「這個一定要轉發啦！孩子的安全無價」。

根據「道路交通管理處罰條例」，小客車附載幼童乘坐安全椅實施規定，0至4歲或是體重18公斤以下之幼童應安置幼童用安全座椅或嬰兒用臥床；4至12歲以下或體重18至36公斤以下之兒童，應坐於車輛後座，並妥適使用安全帶，保障安全。

爸媽車禍濺血全身傷 7個月女嬰毫髮無傷！保命關鍵曝光。(圖片／翻攝自森羽日系精品。臉書粉絲團)