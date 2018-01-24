罹癌妻切除子宮無法生育 含淚勸夫在外找小三

2018年01月24日 15:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現今屢屢傳出夫妻失和，在外偷吃等新聞，讓人不免對愛情產生質疑。大陸最近一名36歲女子罹患卵巢癌，最終只好切除卵巢、子宮，甚至為了治病而負債20多萬元人民幣(約新台幣90萬元)，她認為自己無法給丈夫正常的夫妻生活，更允許丈夫能在外找小三，而她的丈夫則是不離不棄的表示，不會在外拈花惹草，因為太太值得這一切。

據《梨視頻》報導，36歲的曹燕於2015年被診斷出罹患卵巢癌，3年來的時間都在治療癌症，接受了近30次的化療及4次放療，花費將近30萬人民幣（約新台幣135萬元），而其中的20萬更是用借來的。曹燕的子宮、卵巢也都被切除，無法生育也無法有性生活，而半年後，癌細胞甚至移轉到淋巴、肝等其他器官，最終只好放棄治療。

儘管妻子罹癌，池海亮仍不離不棄(圖翻攝自/梨視頻)

曹燕表示，「子宮、卵巢、輸卵管，女人該有的我全沒了」、「我不能跟他生孩子，沒有一個自己的孩子，終歸不是女人」，更允許丈夫池海亮可以在外找小三，而且她也不會哭鬧。對此，丈夫則含淚表示，他絕對不會在外拈花惹草，無論有沒有小孩，都可以自然的過生活，「你們有你們的思想，我也有我的思想，我願意背這個包袱，我一背到今天背了5年，因為她值得」。

不少網友都感動表示「這是真愛啊！丈夫也是有情有義了」、「太偉大了，丈夫也肯定是好男人，要不然她不會說這種話」、「有的人貪戀你的皮囊，有的人真的愛你的靈魂」、「不管能否堅守初心，但是能做出這個決定實屬不易」，也有人反對這種想法「你出去找，絕對不吵不鬧，這話聽著覺得有諾大的胸懷，仔細一想三觀也是不正的。那幹嘛不直接離婚呢？」、「她在說什麼？沒有孩子就不是女人了？她有些觀點我不認同，太極端了。可能每個人認為的人生價值不同吧！」