 ;

印度人瘋傳「長輩圖」 每3支手機1支被塞爆

印度人瘋傳長輩圖， 每3支手機就有1支被塞爆（合成圖／shutterstock／翻攝GOOGLE）

友善列印

在印度每三台安卓的智慧型手機，就有一台會在每天早上變得超級卡，這個奇特的現象讓不少工程師都摸不著頭緒。直到最近，他們才發現原來每逢早晨手機會變慢的原因，竟然是因為印度人太喜歡在早上發送「長輩圖」來向親朋好友互道早安所惹的禍。

綜合外媒報導，谷歌（Google）的工程師近日發現，印度人相當熱衷在早上發送訊息互道早安，而這些早安訊息內通常會附上一些在內容多半是一些美麗的風景、可愛的動物、在台灣被俗稱為「長輩圖」的問好圖片，導致行動網路被這些大量的「早安訊息」給癱瘓。

在過去的5年之內，印度擁有智慧型手機的人口快速增加，上網搜尋相關長輩圖的搜尋量更是成長了超過10倍。為了讓印度人民方便船訊息說早安，通訊軟體「WhatsApp」甚至還添加了讓用戶可以一次向所有聯絡人說早安的功能，而這個功能就連印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）都相當愛用，他還曾特別囑咐，要那些收到他問候訊息的人不要回傳。

據了解，在印度的近14億的人口當中，有將近4億的網路用戶，一般手機用戶有6.5億，而智慧型手機的用戶大約是3億。為了解決印度人手機很卡的問題，谷歌甚至是在去年12月份推出了一個叫做「Files Go」的應用程式，這個程式能夠幫助用戶釋放手機的空間，並且在一些智慧型手機上共享文件，以防止手機被傳來的長輩圖給塞爆。

目前，「Files Go」已有超過1000萬次的下載數量，其中來自印度的下載量更是比其他國家還要多上許多。

印度人瘋傳長輩圖， 每3支手機就有1支被塞爆（示意圖／shutterstock） 印度人瘋傳長輩圖， 每3支手機就有1支被塞爆（示意圖／shutterstock）
這些早安圖片印度人超愛傳（翻攝GOOGLE） 這些早安圖片印度人超愛傳（翻攝GOOGLE）
你更新了嗎？中時電子報APP...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。