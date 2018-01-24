印度人瘋傳「長輩圖」 每3支手機1支被塞爆

2018年01月24日 15:52 陳慶餘

在印度每三台安卓的智慧型手機，就有一台會在每天早上變得超級卡，這個奇特的現象讓不少工程師都摸不著頭緒。直到最近，他們才發現原來每逢早晨手機會變慢的原因，竟然是因為印度人太喜歡在早上發送「長輩圖」來向親朋好友互道早安所惹的禍。

綜合外媒報導，谷歌（Google）的工程師近日發現，印度人相當熱衷在早上發送訊息互道早安，而這些早安訊息內通常會附上一些在內容多半是一些美麗的風景、可愛的動物、在台灣被俗稱為「長輩圖」的問好圖片，導致行動網路被這些大量的「早安訊息」給癱瘓。

在過去的5年之內，印度擁有智慧型手機的人口快速增加，上網搜尋相關長輩圖的搜尋量更是成長了超過10倍。為了讓印度人民方便船訊息說早安，通訊軟體「WhatsApp」甚至還添加了讓用戶可以一次向所有聯絡人說早安的功能，而這個功能就連印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）都相當愛用，他還曾特別囑咐，要那些收到他問候訊息的人不要回傳。

據了解，在印度的近14億的人口當中，有將近4億的網路用戶，一般手機用戶有6.5億，而智慧型手機的用戶大約是3億。為了解決印度人手機很卡的問題，谷歌甚至是在去年12月份推出了一個叫做「Files Go」的應用程式，這個程式能夠幫助用戶釋放手機的空間，並且在一些智慧型手機上共享文件，以防止手機被傳來的長輩圖給塞爆。

目前，「Files Go」已有超過1000萬次的下載數量，其中來自印度的下載量更是比其他國家還要多上許多。

印度人瘋傳長輩圖， 每3支手機就有1支被塞爆（示意圖／shutterstock）