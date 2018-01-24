 ;

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集(承恩門/本報資料照片)

友善列印
/綜合整理

農曆春節是返鄉的時節，大部分離家工作的遊子都趁著這難得的連續假期回家過節。也因為這樣，位在台灣的第一大城市台北，往往在過年期間唱空城。難道春節連假期間，待在台北的人就沒有地方可以去嗎？

綜合整理台北市比較著名的幾個景點，除了幾處公家機關在除夕、初一會休館外，幾乎大部分的著名景點都早早就開大門，迎接遊客們的到來。看是想要看看展覽，華山文創、松菸文創、故宮、歷史博物館等，最快年初一就會開放。想要為來年祈福，著名的龍山寺、行天宮也都有營業。如果想要來點不一樣，從高空中看看春節期間的台北市，台北101觀景台、美麗華摩天輪這兩個地方，在年假期間也是等著你來「登高望遠」。

以下整理了台北市幾處熱門景點的營業時間，提供給您在連假期間有個參考：

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 國立故宮博物院 北院(本報資料照)

故宮北院、故宮南院 2/15(四)開放至 16:00、2/16(五)正常開放

國立中正紀念堂 2/15(四)、2/16(五)休館，2/17(六)正常開放

國立國父紀念館 2/15(四)休館，2/16(五)正常開放

國立歷史博物館 2/15(四)休館，2/16(五)正常開放

國立台灣博物館(本館、土銀展示館、南門園區) 2/15(四)、2/16(五)休館，2/17(六)正常開放

台北市立美術館 2/15(四)、2/16(五)、2/19(一)休館，2/17(六)戶外廣場作品「庇護所」及「沙中房間」開放

台北探索館 2/15(四)~2/20(二)休館，2/21(三)正常開放

凱達格蘭文化館 2/15(四)~2/19(一)休館、2/20(二)正常開放

台北市客家文化主題公園 2/15(四)~2/18(日)休館、2/19(一)正常開放

國家兩廳院 2/15(四)~2/18(日)休館，2/19(一)正常開放

松山文創園區 2/15(四)休館，其他時間正常開放

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 松山文創園區(本報資料照)

華山1914文化創意產業園區 2/15(四)休館，公共區域開放

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 華山1914文化創意產業園區(本報資料照)

中山堂 2/15(四)~2/18(日)休館、2/19(一)正常開放

國民革命忠烈祠 正常開放

國立台灣科學教育館 2/15(四)休館，初一至初五

國立台灣藝術教育館 2/15(四)、2/16(五)休館，2/17(六)正常開放

市立動物園 2/15(四)除夕休園一天，2/16(五)正常開放

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 台北市立動物園(林嘉三/攝影)

兒童新樂園 2/15(四)除夕休園一天，2/16(五)正常開放

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 臺北市立兒童新樂園(本報資料照)

市立天文科學教育館 2/15(四)除夕休館，2/16(五)除展示場維修不開放外，其他正常開放

士林官邸正館 年假期間正館休館，但公園區域正常開放

陽明公園 全天開放

台北自來水園區 2/15(四)除夕休園一天，2/16(五)正常開放

行天宮 全天開放

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 行天宮(本報資料照)

龍山寺 全天開放

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 龍山寺(本報資料照)

關渡自然公園 107/02/12 ~ 02/18為春節休園日（除夕前兩天至大年初三）

台北101觀景台 2/15(四)營業至18:00，2/16(五)正常營業

誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集 台北101觀景台(本報資料照)

美麗華摩天輪 與百貨部門營業時間相同

台北市孔廟 2/15(四)上午開放、下午休館，2/16(五)起正常開放

他中200元去超商「耍帥付帳...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。