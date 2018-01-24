誰說台北春節無處去？ 著名景點開放時間大匯集

2018年01月24日 17:07 林嘉三 /綜合整理 /綜合整理

農曆春節是返鄉的時節，大部分離家工作的遊子都趁著這難得的連續假期回家過節。也因為這樣，位在台灣的第一大城市台北，往往在過年期間唱空城。難道春節連假期間，待在台北的人就沒有地方可以去嗎？

綜合整理台北市比較著名的幾個景點，除了幾處公家機關在除夕、初一會休館外，幾乎大部分的著名景點都早早就開大門，迎接遊客們的到來。看是想要看看展覽，華山文創、松菸文創、故宮、歷史博物館等，最快年初一就會開放。想要為來年祈福，著名的龍山寺、行天宮也都有營業。如果想要來點不一樣，從高空中看看春節期間的台北市，台北101觀景台、美麗華摩天輪這兩個地方，在年假期間也是等著你來「登高望遠」。

以下整理了台北市幾處熱門景點的營業時間，提供給您在連假期間有個參考：

國立故宮博物院 北院(本報資料照)

故宮北院、故宮南院 2/15(四)開放至 16:00、2/16(五)正常開放

國立中正紀念堂 2/15(四)、2/16(五)休館，2/17(六)正常開放

國立國父紀念館 2/15(四)休館，2/16(五)正常開放

國立歷史博物館 2/15(四)休館，2/16(五)正常開放

國立台灣博物館(本館、土銀展示館、南門園區) 2/15(四)、2/16(五)休館，2/17(六)正常開放

台北市立美術館 2/15(四)、2/16(五)、2/19(一)休館，2/17(六)戶外廣場作品「庇護所」及「沙中房間」開放

台北探索館 2/15(四)~2/20(二)休館，2/21(三)正常開放

凱達格蘭文化館 2/15(四)~2/19(一)休館、2/20(二)正常開放

台北市客家文化主題公園 2/15(四)~2/18(日)休館、2/19(一)正常開放

國家兩廳院 2/15(四)~2/18(日)休館，2/19(一)正常開放

松山文創園區 2/15(四)休館，其他時間正常開放

松山文創園區(本報資料照)

華山1914文化創意產業園區 2/15(四)休館，公共區域開放

華山1914文化創意產業園區(本報資料照)

中山堂 2/15(四)~2/18(日)休館、2/19(一)正常開放

國民革命忠烈祠 正常開放

國立台灣科學教育館 2/15(四)休館，初一至初五

國立台灣藝術教育館 2/15(四)、2/16(五)休館，2/17(六)正常開放

市立動物園 2/15(四)除夕休園一天，2/16(五)正常開放

台北市立動物園(林嘉三/攝影)

兒童新樂園 2/15(四)除夕休園一天，2/16(五)正常開放

臺北市立兒童新樂園(本報資料照)

市立天文科學教育館 2/15(四)除夕休館，2/16(五)除展示場維修不開放外，其他正常開放

士林官邸正館 年假期間正館休館，但公園區域正常開放

陽明公園 全天開放

台北自來水園區 2/15(四)除夕休園一天，2/16(五)正常開放

行天宮 全天開放

行天宮(本報資料照)

龍山寺 全天開放

龍山寺(本報資料照)

關渡自然公園 107/02/12 ~ 02/18為春節休園日（除夕前兩天至大年初三）

台北101觀景台 2/15(四)營業至18:00，2/16(五)正常營業

台北101觀景台(本報資料照)

美麗華摩天輪 與百貨部門營業時間相同

台北市孔廟 2/15(四)上午開放、下午休館，2/16(五)起正常開放