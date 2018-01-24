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傳產業者嘆老闆過勞死 網友掀鐵證狠打臉

彰濱工業區廠商協進會理事長張進武感嘆，傳產缺工，30幾Ｋ的工作找無人，訂單接了沒人加班，勞工不能過勞、老闆會先做到過勞死。（謝瓊雲攝）

友善列印
／綜合報導

行政院23日下鄉進行「解決產業五缺政策說明會」，發言人徐國勇至鹿港彰濱工業區與廠商座談，指出政府帶頭為公務員加薪盼振興內需經濟，呼籲企業主勇於跟進為員工加薪，不過彰濱工業區廠商協進會理事長張進武卻大嘆30K也請不到勞工，直言訂單一直進來，勞工不能過勞死，老闆自己「日也做、暝也做」，做到快要過勞死。

徐國勇至彰濱談五缺 廠商：請無人、老闆快過勞死 行政院政務委員兼發言人徐國勇親自主持說明會並與廠商座談聽取意見。(謝瓊雲攝影)

對此，就有PTT鄉民掀出過往一則法律判決，原告為張進武公司員工，騎車不幸遭小客車駕駛撞傷，造成右側股骨頸閉鎖性骨折、左腳第五趾開放性傷口2公分、右手挫傷等傷害，因此向肇事駕駛索賠，判決書清楚指出「原告於本件傷害發生前，於葆璨企業股份有限公司(傳統產業，下稱葆璨公司)工作已兩年多，每年薪資為296,205元，此有扣繳憑單影本可稽。」

傳產業者嘆老闆過勞死 網友掀鐵證狠打臉 傳產業者嘆老闆過勞死 網友掀鐵證狠打臉（圖／翻攝自PTT）

鄉民起底，工作2年的員工月薪換算下來竟不到30K，反酸張進武「開三萬應該是儲備幹部？」貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「你不要這麼專業好不好」、「這種錢難怪請不到人，一副慣老闆嘴臉」、「通常叫越大聲地都....」、「難怪中南部視公務員為勝利」，也有人感嘆「出的起香蕉的老闆，只能請的到猴子。如果連猴子都不願意做的工作，老闆自己不該檢討嗎？老闆過勞 賺的錢是老闆的，員工過勞賺的錢還是老闆的。」

傳產業者嘆老闆過勞死 網友掀鐵證狠打臉 工作2年的傳產員工月薪換算下來竟不到30K。（圖／翻攝自PTT）

文章來源：PTT

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