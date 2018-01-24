遭社區拒絕入住 HKE戰隊：可申請良民證讓住戶放心

2018年01月24日 17:27 陳慶餘

《英雄聯盟》台港澳賽區的職業戰隊HKA（Hong Kong Attitude）驚傳租屋糾紛，HKA的母公司「香港電子競技有限公司（HKE）」近日在臉書上控訴，指出旗下的HKA戰隊被租屋處「華固奧之松」的管委會刁難，甚至還表示電競選手是一群，「會吸毒、打架生事和令大廈治安轉壞的社會渣滓」，認為若讓他們搬入社區，恐會影響房價。對此，HKA戰隊的經理則是對外表示，會於週六進一步與管委會溝通，甚至是願意申請良民證。

HKE本月13日晚間在臉書上發文控訴，指出他們在去年12月戰隊旗下的8名成員找了位於南港的「華固奧之松」來當宿舍，當時雙方都已談妥一切事項也付了租金，但在今年1月1日租約開始生效、戰隊完成了入住前的裝潢與打掃整修後，大廈的業主卻突然強加了多條苛刻、且帶有歧視色彩，並針對電競行業的附例，企圖阻止選手遷入，甚至是稱電競選手是會吸毒打架的社會渣滓，若讓他們入住，會不知道怎麼和小孩交代，也深怕會影響到大樓房價。

位於南港的「華固奧之松」與電競戰隊爆出租屋糾紛（翻攝GOOGLE MAP）

根據《蘋果》報導，HKE戰隊的經理Eric昨日與搬家公司、律師、警察一起到現場準備搬家，但還是般不進去，「1/1就開始繳房租，原定1/15搬進去，今天還是被擋。」Eric進一步指出，本週六會在與大樓的管委會做進一步的溝通，他們甚至肯幫入住的8名選手申請良民證，來讓住戶放心。