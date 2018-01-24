 ;

遭社區拒絕入住 HKE戰隊：可申請良民證讓住戶放心

電競選手示意圖（shutterstock）

友善列印

《英雄聯盟》台港澳賽區的職業戰隊HKA（Hong Kong Attitude）驚傳租屋糾紛，HKA的母公司「香港電子競技有限公司（HKE）」近日在臉書上控訴，指出旗下的HKA戰隊被租屋處「華固奧之松」的管委會刁難，甚至還表示電競選手是一群，「會吸毒、打架生事和令大廈治安轉壞的社會渣滓」，認為若讓他們搬入社區，恐會影響房價。對此，HKA戰隊的經理則是對外表示，會於週六進一步與管委會溝通，甚至是願意申請良民證。

HKE本月13日晚間在臉書上發文控訴，指出他們在去年12月戰隊旗下的8名成員找了位於南港的「華固奧之松」來當宿舍，當時雙方都已談妥一切事項也付了租金，但在今年1月1日租約開始生效、戰隊完成了入住前的裝潢與打掃整修後，大廈的業主卻突然強加了多條苛刻、且帶有歧視色彩，並針對電競行業的附例，企圖阻止選手遷入，甚至是稱電競選手是會吸毒打架的社會渣滓，若讓他們入住，會不知道怎麼和小孩交代，也深怕會影響到大樓房價。

位於南港的「華固奧之松」與電競戰隊爆出租屋糾紛（翻攝GOOGLE MAP） 位於南港的「華固奧之松」與電競戰隊爆出租屋糾紛（翻攝GOOGLE MAP）

根據《蘋果》報導，HKE戰隊的經理Eric昨日與搬家公司、律師、警察一起到現場準備搬家，但還是般不進去，「1/1就開始繳房租，原定1/15搬進去，今天還是被擋。」Eric進一步指出，本週六會在與大樓的管委會做進一步的溝通，他們甚至肯幫入住的8名選手申請良民證，來讓住戶放心。

傳產業者嘆老闆過勞死 網友掀... 10歲屁孩大玩「碰碰車」30...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。