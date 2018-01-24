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51歲愛上14歲！泰教務主任追國二女學生 還打算求婚

51歲愛上14歲！泰教務主任追國二女學生 還打算求婚(圖翻攝自/新浪網)

友善列印
/綜合報導

為人師表怎麼還與學生談戀愛。泰國最近曝光一起誇張的師生戀，一名51歲教務主任不僅主動追求14歲女學生，沒想到兩人進而交往，教務主任還誘導學生逃學，兩人甚至有打算結婚的計畫，讓不少人看得直呼誇張。

根據《泰國世界日報》報導，任職於呵叻府某間學校的51歲教務主任Nathapop，對國二女學生小萘(化名)產生愛慕之情，更主動追求，兩人進而交往，而學校老師委員會最近也曝光兩人對話紀錄，Nathapop更用「老婆」、「親愛的」稱呼對方，教務主任甚至計畫在情人節當天向小萘求婚。

據了解，小萘原本與一名國三的學長交往，之後Nathapop轉來學校後，開始對小萘展開熱烈追求，更多次向對方示愛，不過小萘始終沒有接受，直到3個月前，Nathapop約對方至山中露營，兩人才正式交往，之後主任多次邀約小女友與其他朋友逃學出去玩，而小萘也坦言，自己已經愛上主任了。

這起師生戀後來被通報至學校老師委員會，呵叻府小學教育服務區辦公室於當地時間1月23日成立紀律小組進行調查，若此事件屬實，Nathapop不僅會被免職，還將面臨刑事犯罪等指控，調查開始後，目前該教導主任已遭停職。許多網友紛紛表示「為人師表，竟做了最不好的示範」、「51歲愛14歲，這已經是父女戀了吧！」

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