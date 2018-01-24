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狠殺49人混入豬肉賣 冷血豬農：想湊滿50人

豬農皮克頓冷血殺害49人（翻攝太陽報）

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皮克頓曾向警方的臥底表示自己本來想殺滿50人（翻攝推特） 皮克頓曾向警方的臥底表示自己本來想殺滿50人（翻攝推特）

在多年前曾經殘忍殺害49名性工作者，並且支解她們並且將人肉混入豬肉販賣的加拿大冷血豬農皮克頓（Robert Pickton）目前已經入獄15年之久，近日英國一部關於皮克頓的紀錄片曝光，片中揭露了皮克頓在被捕之後，與扮成囚犯進入監獄的臥底吹噓自己過去的「豐功偉業」，更表示他本來還想要多殺1人，以湊齊50條人命。

綜合外媒報導，這起恐怖的連續殺人案件在當年震驚加拿大社會，當時皮克頓更將受害者的肉混在豬肉內出售。案情指出，皮克頓從1983年就開始殺人，但他的冷血行為直到2002年才曝光。

皮克頓在被逮捕入獄之後，有一名警員因為想要套話而假扮囚犯接近他，皮克頓則是毫無戒心的表示，自己因為太大意（sloppy）才會被警方抓到，本來他還想要多殺1個人，以湊齊50人整數。在紀錄片中，皮克頓被形容是加拿大有史以來最冷血恐怖的連環殺手，兇殘程度超乎想像，連「德州電鋸殺人魔」都比不上他。

據了解，皮克頓多半會在距離溫哥華市中心約25公里的貧民窟內挑選目標女子，在選定人選後，他就會將女子帶回農場發生關係，接著再用注射冷凍劑等等方法殺害女子。在受害者死後，皮克頓會將其屍體帶到屠宰場切割，並且混入豬肉出售，或是分送給友人及遊客。

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