休息時間算工時勞動部「納入參考」？網友兩個字神解析

2018年01月24日 20:37 陳慶餘

網友提案休息時間和待命時間都必須納入工時（翻攝公共政策網路參與平台）

由國家發展委員會設立的「公共政策網路參與平台」上，去年9月有網友提案「休息時間及待命時間納入工時」，如今附議人數已經超過門檻，勞動部也在今天正式回應，表示將會把此意見「納入政策研議參考」，但此番說法不少網友仍是相當不領情，甚至是有網友表示，這句話翻譯成白話文代表的意思，其實就是要你去「作夢」比較快。

提案者在提案中表示，「目前台灣並沒有將休息時間及待命時間納入工時，因此鬧出了手握方向盤才算工時、夜班有3到5小時休息，是待命不工作時間等種種笑話。」

除此之外，政府也因為想避免彈性工時造成台灣勞工無法週休二日，才會提出一例一休，但是「慣老闆有慣老闆的玩法」，這些慣老闆就會利用休息時間及待命時間不算在工時內，來讓勞工無法週休二日。

勞動部表示，在上週四（18日）已經邀請提案者、專家學者就議題內容做出討論並且交換意見，但在不同的工作之中，休息時間與待命時間會有不同的情況，「若有待命事實，則計入工作時間；若勞工能自行運用，脫離僱主指揮監督，則屬休息時間」，勞動部除了會將相關意見納入政策研議參考之外，也會加強相關法令的宣導。

對於勞動部的官腔回應，網友則紛紛留言表示「納入參考＝謝謝指教，我都聽到了」、「朕知道了」、「聽到了，謝謝指教^_^」、「提案很好但不採用」、「歪國的責任制到呆完來也是迸出新滋味，呆完的休息時間納入工時應該會變成工作17時休息1時，有1時還要謝主榮恩了」、「翻譯：作夢」