牛皮癬正妹全身紅斑脫皮 游泳更衣遭大媽當眾指責

2018年01月24日 22:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大多數民眾看見與正常人不同的人，都會避之唯恐不及，相反的也會間接傷害到當事人。澳洲有一位18歲少女，因為患有「牛皮癬」，導致她全身有大片面積脫皮及紅斑，經常遭人異樣看待，讓她在40度高溫也不敢穿短袖，先前她鼓起勇氣去公共泳池游泳，沒想到卻遭當眾指責，甚至懷疑她染上傳染疾病。

居住於墨爾本的坎貝爾(Chloe-Lee Campbell)外貌相當可愛，不過卻長期飽受「牛皮癬」的困擾，而這種疾病其實是一種「自體免疫系統失調」，不具有傳染性，但會導致患者身體發癢、脫皮、紅斑等症狀，且目前仍沒有治癒的藥方，也因為坎貝爾的皮膚與他人不同，從小就沒有人敢靠近她，甚至還會欺負她。

坎貝爾也因此變得自卑，即便是40度高溫也不敢穿短袖，而她的母親費倫(Beck Phelan)表示，因為女兒患有這種病，導致她變得毫無自信，14歲開始就在家自學。但隨著年齡增長，坎貝爾也漸漸懂得面對自己的病狀，在家人與男友的陪伴下，終於挑戰去公共泳池游泳，沒想到卻讓她感到更加受挫。

當坎貝爾在更衣室更衣時，一名婦人突然走到她面前，當眾質問「你是得了水痘還是其他皮膚的傳染疾病？」，當下所有人的目光都看向坎貝爾，這時讓她一臉尷尬，再次打擊她的信心。事後，費倫將這件事情PO在臉書，獲得許多網友關注，這時坎貝爾才知道原來她不是一個人，也不願意再繼續躲藏，更希望說出自己的故事，告訴其他患者勇於面對。