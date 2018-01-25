呂秋遠曝「尾牙10大須知」一票人求立法禁止這件事！

2018年01月25日 08:56 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

最近有不少的公司企業紛紛舉辦尾牙，對此律師呂秋遠就PO出一篇關於尾牙的10大須知，其中第3點「尾牙表演，不該舉辦」，讓不少網友都相當有感，甚至認為應該要「立法禁止」。

律師呂秋遠在臉書PO出《年終尾牙10大須知》，一文，引發網友熱烈討論，但最引起大家共鳴的就屬第3點「尾牙表演，不該舉辦，不得有員工構思、基層犧牲之行為」，就有一名朱姓女網友十分有感的表示，「非常認同第3點，之前公司強迫每個部門的每一個人都要上台表演，還要做道具說公司很好很棒，每天工作做不完還要下班練習，每天一早也要練習，服裝要求一致所以被迫花錢買只會穿一次的短裙。」

不少網友也紛紛留言表示，「第3點根本在整員工，老闆怎麼不自己上台表演...」、「現在的第6點是直接叫員工表演，連這個錢都不花了！員工下班就很累了，還要準備節目」、「好想分享喔...但好怕生存不下去...第3點可以立法禁止嗎」、「第3點完全有感到爆了」。

另外，第10點「沒有尾牙，趕快離職，不得有流連忘返、心存僥倖之念頭」，同樣也引發許多網友熱議，「第10點太要害！」、「第10點才是真正重點」、「真的，第10點我笑了」、「第10點整個打醒我」、「第10點是亮點啊哈哈」。