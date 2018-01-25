2018年01月25日 10:04 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

台北市信義區夜店林立，深受不少年輕人喜愛，一入夜就會開始湧現人潮，但現在竟傳出有一名阿伯前往ATT 4 FUN夜店外送蛋糕，下樓時發現機車遭人推倒，而且車上的蛋糕也被砸碎滿地，讓阿伯相當著急打電話求救，整個過程被好心網友PO上網，希望有目擊者幫忙，該文曝光後許多網友十分心疼阿伯，並且留言痛斥惡意破壞的人「太惡劣了！」

有網友PO文表示，昨(24)日晚間10點左右，有一位阿伯騎車送蛋糕到ATT，目測機車上大約有3、4個蛋糕，阿伯拎了一個送上10樓，結果下樓時發現機車被推倒，甚至還有蛋糕疑似遭人惡意破壞，整條街上都是碎蛋糕。原PO疑惑，「要是單純路人打翻，應該不會是這種畫面？」

當下，阿伯相當著急的打電話，並說「『哇aㄍㄟㄋㄥˇ勾，變嘎ㄘㄨㄟ勾勾』(台語：我的蛋糕變成碎碎爛爛的了)，他仍四處張望看有沒有監視器拍到，不然怎麼交代？」原PO看見阿伯著急的神情相當心疼，於是將文章PO上「爆廢公社」求援，「請問有好心人看到嗎？如果是當事者也麻煩跟這位寒冷天氣為人送上祝福的阿伯一個道歉，謝謝感恩」。

深夜到信義區夜店外送...遭人踹車、砸碎蛋糕！阿伯無助急哭了。(圖片／翻攝自爆廢公社)

文章很快引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「先幫阿伯報警，調閱周邊監視器，順便問問旁邊的人有沒有看到哪個爛人做的，要畜生出來面對」、「幫高調。希望能找到過分的人」、「太過份了！不但浪費食物還害辛苦的阿伯賠錢，請警察一定要找到兇手」、「怎麼有那麼爛的人阿，看到直接先剁手腳」、「真的很壞耶，那麼冷得天氣阿伯還辛苦工作...有沒有良心啊」、「直接看哭欸...兇手還是人嗎？」、「人家也是糊口飯吃，做這種喪盡天良的事，肉搜啦！」

約莫在今(25)日凌晨2點多，有一名吳姓網友表示，當時剛好下班，碰巧目擊肇事過程，對方是名男性，身高約180至183公分。當時，肇事男在路上先撞到一名女子，「路過阿伯的摩托車旁時，用力扯倒，還將蛋糕往馬路上丟...跟過去要攔住他時，看到他被一群年輕人海扁，鼻血直流...往捷運101世貿站，搭捷運走去。」對此不少網友則替阿伯抱不平，「阿伯好倒楣，無辜遭受波及」。

事後還有眼尖網友發現蛋糕盒上的店名，查出地址是位在台北市中山區中原街47號的「集利蛋糕」，得知阿伯頂著低溫在深夜仍然大老遠的從中山區騎到信義區送蛋糕，卻遭遇如此情景，讓許多人相當不捨地表示，「買蛋糕！」、「下班就去買，用新台幣挺阿伯」。