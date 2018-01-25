當小英面拍桌挺女兒「靠爸」網酸余天：腦袋被雷打了

民進黨昨中執會，新北市黨部主委余天（圖）當蔡英文面，拍桌怒嗆黨中央。（中央社）

友善列印
／綜合報導

藝人余天長女余筱萍參選北市中正萬華區議員，黨內初選對決蔡英文愛將、民進黨前發言人吳沛憶。余天不滿黨部沒事先向他協調，昨（24日）在中執會當黨主席蔡英文面，拍桌飆罵秘書長洪耀福，質疑黨中央派吳沛憶同區競選，「是來針對他」，火爆行徑讓全場驚呆。對此，是否擔心此次爆氣會更加坐實余筱萍「靠爸」之說，余天反而霸氣回應「她不靠爸要靠誰啊！」

吳沛憶與余筱萍 民進黨北市中正萬華區市議員初選，蔡英文愛將吳沛憶（右）與余筱萍（左）競爭激烈，余天護女心切，昨在黨中執會上，當著小英面拍桌大罵黨中央。（本報資料照）

余天會後受訪時仍怒氣未消，指出自己是公正的人，當初為了公正，也沒有讓女兒在新北選，且女兒去年4月就表態要參選中正萬華，為什麼還要安排競爭對手，自己人打自己人？「或者至少跟我商量，我女兒不選都可以。只要知會我一下都可以」，氣到用台語說，「是把我當假的一樣嗎？氣死我了！」

事實上，當余筱萍日前還在臉書猶豫是否要參選時，吳沛憶早就開始為選戰做準備，桃園市議員王浩宇更反酸余天，說「你女兒適合當議員嗎？有能力嗎？」面對外界質疑女兒「靠爸」，就連電話拜票錄音也找來爸爸背書，余天隨即霸氣回嗆「她不靠爸要靠誰啊？」還提到自己多年來幫過逾百位立委、議員電話拜票錄音，「我替女兒錄音有什麼不對？」

不過有不少網友不領情，反酸「這還用問？她有靠爸啃老的能力」、「好像只有你女兒能選，別人不能選，鴨霸！」、「是娛樂圈的大哥，不表示到別處也能當大哥，真是腦袋被雷打了」、「余天還是唱歌好」。

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