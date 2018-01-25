工程師存70萬！想在台中買房 網友神點「這關鍵」

工程師存70萬！想在台中買房 網友神點「這關鍵」。(圖片／本報系資料照)

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有一名女網友表示，和老公育有一個1歲半小孩，老公目前在台積電擔任工程師，自己則是在家照顧小孩，目前現金存款約70萬，想要在台中買房。對此，不少網友都留言勸說，「千萬別跳坑」。

該名女網友表示，老公是台積電工程師，工作資歷約有2、3年了，而自己則是在家帶1歲半小孩，目前在外租屋，租金每個月12500元，租約到今年的4月，老公目前有「現金存款約70萬、30萬在股市」，正考慮是否不要續租了？然後在台中市南屯區買一間400多萬元的中古屋，而她也計畫生下第2個小孩，等小孩上幼稚園後再工作。

她在PTT上詢問網友們，這樣的計劃是否可行？對此，不少網友則紛紛留言表示，「有點緊繃」、「連台GG工程師都要有所顧慮，一般領固定薪水的市井小民堪慮」、「主要是現金太少，400萬貸八成要拿80(萬)出來。之後還要裝潢...」、「太拼了，建議不要衝動」、「再存一點再買，存款有點緊，生活會很緊繃」。

還有網友幽默點出關鍵表示，「唯一要注意的是，老公的保險有沒有買足，全家都靠他...」、「真的先買保險卡實在」。根據「ETtoday房產雲」報導，東森房屋研究中心副理于靜芳則是建議，房貸支出的部分不想造成生活過度緊迫的話，最好要控制在整個家庭收入的2分之1內，另外也建議存款最好是能繳出1至2年內的房貸額，才能避免發生一些突發意外，導致負擔過重。

工程師存70萬！想在台中買房 網友神點「這關鍵」 工程師存70萬！想在台中買房 網友神點「這關鍵」。(圖片／翻攝自PTT)

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