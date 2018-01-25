女友怒「沒看過《鬥魚》神片太扯」 他搬這部劇回擊...網神回

女友怒「沒看過《鬥魚》神片太扯」 他搬這部劇回擊...網神回(圖/翻攝自youtube)

友善列印

很多人的童年都迷過偶像劇《鬥魚》，而近日該劇即將搬上大銀幕，就有男網友因沒看過，好奇問「鬥魚是啥？」結果馬上被女友嘲笑「神片你竟然沒看過？太扯了吧」，貼文也意外掀起網友們討論起懷舊電視劇。

男網友在臉書「Kaobei女友」PO文表示，某天看到《鬥魚》要拍電影版的新聞，說了一句「鬥魚是啥？」沒想到女友竟發飆說：「神片你竟然沒看過？太扯了吧！你童年都在幹嘛啊～傻眼欸，怎麼可能有人沒看過鬥魚。」

原PO回嗆：「聽起來就很中二」，還跟女友說：「台灣靈異事件絕對屌打啦」結果反而被女友吐槽：「傻眼，那才是爛東西」，讓他想問廣大網友們：「鬥魚真的很屌嗎？童年看台灣靈異事件錯惹（了）？」

貼文一出，其他網友紛紛回應「玫瑰曈鈴眼、藍色水玲瓏、蝴蝶密碼、藍色蜘蛛網、紅色女人花、紫色蔓陀蘿、戲說台灣都很好看啊，我的童年就都是這個，我也沒看過鬥魚」、「蓬萊仙台才是神片」、「順風婦產科」、「神機妙算劉伯恩你放到哪去了」、「明明就飛龍在天才屌，懂屁」、「沒看濟公的給我閉嘴」、「還有台灣奇案」、「不知道西街少年會不會太古董」。

《鬥魚》電影版全新演員是由林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝煌、陳虹茜分別演出「鬥魚五人幫」的于皓、小燕子、單子、阿奇、紅豆；而邱宇辰（毛弟）、蔡哲文是反派阿豹和他的手下阿星。

女友怒「沒看過《鬥魚》神片太扯」 他搬這部劇回擊...網神回 《鬥魚》電影版開鏡，五人幫從左至右為陳虹茜、林輝瑝、王淨、林柏叡、吳岳擎。（圖片提供：多曼尼）
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