「囚禁13子女」夫妻愛玩交換伴侶 阿姨爆曾遭家人性虐

「囚禁13子女」夫妻愛玩交換伴侶 阿姨爆曾遭家人性虐（圖翻攝自/推特/Tom Cleary）

友善列印
/綜合報導

美國加州佩里斯(Perris)日前傳出一對變態夫妻特平(David and Louise Turpin)，長年禁錮13名子女，直到其中一名17歲少女逃脫並打電話求救，這起事件才曝光，而他們被發現時各個營養不良，而他們的阿姨泰瑞莎(Teresa Robinette)接受訪問爆料，大衛（David Allen Turpin）與路易絲（Louise Anna Turpin）這對夫妻不只行為詭異，且喜歡上網找交換伴侶的對象。

用鐵鍊鎖13子女囚禁在家 阿姨淚憶：姊夫看我洗澡

泰瑞莎日前接受TODAY節目採訪，期間透露與姊姊路易絲感情相當好，兩人時常會打電話聊天，先前她就曾對於姊姊有怎麼多孩子要照顧，卻還能撥出時間感到好奇，而路易絲則表示，因為家中有較大的孩子能夠照顧幼年弟妹，因此也就不疑有他。

有心理專家指出，夫妻倆讓孩子穿上印有號碼的衣服，似乎是以東西稱呼孩子，更從中得到趣味感(圖翻攝自/推特/Tom Cleary） 有心理專家指出，夫妻倆讓孩子穿上印有號碼的衣服，似乎是以東西稱呼孩子，更從中得到趣味感(圖翻攝自/推特/Tom Cleary）

2010年姊姊路易絲，還曾在電話裡提到，透過網路認識一名陌生男子，而丈夫竟還同意她與對方到旅館發生關係，事隔了一年後，兩人甚至一同出入該旅館，讓泰瑞莎開始覺得夫妻倆很詭異。而泰瑞莎也透露，僅見過4名年紀較大的孩子，其餘的都是用Skype視訊見面，雖然孩子都乖巧有禮，但談話間總覺得有異。

節目裡泰瑞莎情緒相當激動，更爆出自己、姊姊及母親，曾遭家中一名親人性虐待，但她僅透露是非常親密的親人。而對於姊姊與姊夫遭逮捕一事，表示就像是親人過世一樣，目前只想好好照顧遭虐待的13名外甥和外甥女，讓他們擁有正常的家庭及關愛。

「囚禁13子女」夫妻愛玩交換伴侶 阿姨爆曾遭家人性虐(影片來源/youtube/ TODAY)
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