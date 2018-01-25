台灣特警「霸氣嗆聲」帥照曝光 卻讓網友看了好心寒

NPA署長室公開的帥照，讓不少網友都激讚有創意（翻攝臉書）

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警察也能很有創意！《NPA署長室》臉書粉專今天貼出多張台灣維安特勤的帥氣照片，在圖片中的特警們全副武裝，配上一旁的霸氣標語讓不少人看了之後都熱血沸騰，但這幾張照片的「背後意義」，卻也讓不少網友心寒的大嘆「台灣警察不好當」。

在第一張照片中，特警手持霰彈槍擺出帥氣姿勢，配上「沒有一發霰彈不能解決的事，如果有，就兩發！」的嗆聲標語，霸氣滿分；第二張特警手持破壞器具的照片則寫著「不開門？沒關係，我們有很多方法打開它…」另一張頭戴防毒面具，手持盾牌的照片一旁則寫著「當我們這樣進門時，想必各位正在眼淚中懺悔」。

照片曝光後，不少網友都紛紛力挺「蠻有創意的，給讚^^」、「這宣傳不讚不行，比起傳統的樣版老調，這真的吸睛多了」、「能做成月曆該有多好啊…真是帥」、「真的好強的裝備文宣，壞人要小心了」。

不過在這些精良裝備的背後，卻有更多網友開始感嘆台灣警察不好當，「上有恐龍法官，下有無腦酸民…叫警察怎辦事？」、「可是⋯連一發也打不出去啊⋯（辛苦第一線的警察人員了）」、「再好的裝備，在台灣的警察身上，都是裝飾。」、「欸…留言我看著挺心寒的」

「不開門？沒關係，我們有很多方法打開它…」（翻攝臉書） 「不開門？沒關係，我們有很多方法打開它…」（翻攝臉書）
「對方頑抗打不進去？看清楚了，我們只示範一次」（翻攝臉書） 「對方頑抗打不進去？看清楚了，我們只示範一次」（翻攝臉書）
「黑夜裡什麼都看不見？我們倒是看得一清二楚」（翻攝臉書） 「黑夜裡什麼都看不見？我們倒是看得一清二楚」（翻攝臉書）
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