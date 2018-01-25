不爽被限時！奧客用400殭屍帳號「狂洗一星負評」 網力挺補血

2018年01月25日 15:44 杜炤佑

日前台北市咖啡廳「Imperfect coffee & matcha」因告知客人限時用餐，得罪了一名自稱行銷公司老闆的客人，21日當天更被400個臉書殭屍帳號留下一星負評，導致評價分數一落千丈，讓店家相當無奈。消息曝光後，許多忠實顧客也紛紛幫店家「補血」，直呼「用心的店家不能被黑！」

「Imperfect coffee & matcha」因考量假日會達客滿狀態，於是在部分座位做出限時規定。但21日一位客人因不滿店家無事先告知有限時，且看見其他人坐超過兩小時都不趕，認為店家不公平對待，還嗆：「反正你們就是不完美，拿到一顆星ey(意外)？」不料下午4點後，店家的粉絲專頁就出現400名網友留下一星評價，且大多都是國外臉書帳號，疑似是遭殭屍帳號狂洗負評。

店家22日PO文解釋原委，並表示：「事情發生，我們與員工做了檢討，確認在幫忙他們擦桌子、整理上一組客人杯子的時候就有告知限時；菜單上我們也有列出這項規定。」(圖/店家粉專)

店家22日PO文解釋原委，並表示：「事情發生，我們與員工做了檢討，確認在幫忙他們擦桌子、整理上一組客人杯子的時候就有告知限時；菜單上我們也有列出這項規定。」

店家也說：「開店將近5年了，我們小店的評價也是慢慢累積的。雖然不理性的客人我們也會時不時遇到，但大多數客人們都是喜愛我們的用心。對於喜愛我們的客人，我們也回饋以更用心和不斷更新更美好的新品項。對於不理性的客人，我們也是盡我們所能讓客人能理解，或是檢討反省改進，希望避免任何的不開心。」

貼文一出，許多曾光顧的網友們紛紛在粉專給予五星評論，「好扯...貴店跟店員素質很棒啊，東西又好吃！」、「辛苦你了！服務業的辛酸啊！台灣的公民素質實在有待加強~」、「如果可以證明對方是假帳號應該可以申訴這個部分改評價」、「幫補血！超愛你們的產品」、「老闆加油，剛給你們五顆星，來自台中的祝福」。