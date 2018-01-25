越南籍求職者寄履歷 遭人資主管用破英文回信反諷

2018年01月25日 16:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

英語是國際通用語言，但並不是人人都會，若敢嘗試開口說或書寫，其實都是值得嘉許的一件事。美國華盛頓州西雅圖一名越南籍男子，日前向一間位於艾弗雷特（Everett）的快遞公司寄出求職信，不料卻收到面試主管調侃暗諷，讓她的女兒看得相當氣憤，並將這封信上傳網路，隨後得知該名主管已遭開除。

綜合外媒報導，18歲艾蜜莉（Emily Huynh）的父親明（Minh Huynh）是一名越南人，他精通越南語及粵語，而英文並不流利，屬中下的水準，他聽得懂他人所說的話，但僅能用簡單的詞彙進行溝通，因此每天都努力背單字，想將英語學好。而明先前在卡車公司任職大夜班司機，之後失業便向 「達許快遞（Dash Delivery）」投履歷，尋求工作機會。

不料，艾蜜莉在幫父親整理信箱時，發現一封人事主管寄來的未錄取通知信，內容寫道「現在讓我來告訴你，如果你不會說英文，我就會把你送回家 (Let me tell you now, if you no speak English I will send you Home) 」，用字遣詞及文法不像一名會說英語的人所寫，文字裡反而像是刻意嘲諷對方，讓艾蜜莉氣得將信件上傳推特，獲得2.2萬次分享，許多人為此打抱不平。

隨後艾蜜莉也提到，發文後第二天，她便收到達許快遞公司的電話道歉，文中提到「雖然用英語溝通，對於我們在工作運行上相當重要，但該名主管的溝通方式很不妥，經過調查後，目前該主管已不在本公司任職」。而「達許快遞」負責人巴思（Kevin Bus）證實，本月23日已將這名主管開除。