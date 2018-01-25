越南籍求職者寄履歷 遭人資主管用破英文回信反諷

越南籍求職者寄履歷 遭人資主管用破英文回信反諷（圖翻攝自推特/wowie its emily）

友善列印
/綜合報導

英語是國際通用語言，但並不是人人都會，若敢嘗試開口說或書寫，其實都是值得嘉許的一件事。美國華盛頓州西雅圖一名越南籍男子，日前向一間位於艾弗雷特（Everett）的快遞公司寄出求職信，不料卻收到面試主管調侃暗諷，讓她的女兒看得相當氣憤，並將這封信上傳網路，隨後得知該名主管已遭開除。

綜合外媒報導，18歲艾蜜莉（Emily Huynh）的父親明（Minh Huynh）是一名越南人，他精通越南語及粵語，而英文並不流利，屬中下的水準，他聽得懂他人所說的話，但僅能用簡單的詞彙進行溝通，因此每天都努力背單字，想將英語學好。而明先前在卡車公司任職大夜班司機，之後失業便向 「達許快遞（Dash Delivery）」投履歷，尋求工作機會。

不料，艾蜜莉在幫父親整理信箱時，發現一封人事主管寄來的未錄取通知信，內容寫道「現在讓我來告訴你，如果你不會說英文，我就會把你送回家 (Let me tell you now, if you no speak English I will send you Home) 」，用字遣詞及文法不像一名會說英語的人所寫，文字裡反而像是刻意嘲諷對方，讓艾蜜莉氣得將信件上傳推特，獲得2.2萬次分享，許多人為此打抱不平。

隨後艾蜜莉也提到，發文後第二天，她便收到達許快遞公司的電話道歉，文中提到「雖然用英語溝通，對於我們在工作運行上相當重要，但該名主管的溝通方式很不妥，經過調查後，目前該主管已不在本公司任職」。而「達許快遞」負責人巴思（Kevin Bus）證實，本月23日已將這名主管開除。

台灣特警「霸氣嗆聲」帥照曝光... 綠綠的！人妻調情小王求侍寢「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。