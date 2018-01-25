越南籍求職者寄履歷 遭人資主管用破英文回信反諷

英語是國際通用語言，但並不是人人都會，若敢嘗試開口說或書寫，其實都是值得嘉許的一件事。美國華盛頓州西雅圖一名越南籍男子，日前向一間位於艾弗雷特（Everett）的快遞公司寄出求職信，不料卻收到面試主管調侃暗諷，讓她的女兒看得相當氣憤，並將這封信上傳網路，隨後得知該名主管已遭開除。
綜合外媒報導，18歲艾蜜莉（Emily Huynh）的父親明（Minh Huynh）是一名越南人，他精通越南語及粵語，而英文並不流利，屬中下的水準，他聽得懂他人所說的話，但僅能用簡單的詞彙進行溝通，因此每天都努力背單字，想將英語學好。而明先前在卡車公司任職大夜班司機，之後失業便向 「達許快遞（Dash Delivery）」投履歷，尋求工作機會。
不料，艾蜜莉在幫父親整理信箱時，發現一封人事主管寄來的未錄取通知信，內容寫道「現在讓我來告訴你，如果你不會說英文，我就會把你送回家 (Let me tell you now, if you no speak English I will send you Home) 」，用字遣詞及文法不像一名會說英語的人所寫，文字裡反而像是刻意嘲諷對方，讓艾蜜莉氣得將信件上傳推特，獲得2.2萬次分享，許多人為此打抱不平。
隨後艾蜜莉也提到，發文後第二天，她便收到達許快遞公司的電話道歉，文中提到「雖然用英語溝通，對於我們在工作運行上相當重要，但該名主管的溝通方式很不妥，經過調查後，目前該主管已不在本公司任職」。而「達許快遞」負責人巴思（Kevin Bus）證實，本月23日已將這名主管開除。
Non-English speakers really have it hard bc my dad just got rejected from this job offer and the email literally stated “Let me tell you now, if you no speak English I will send you Home-“ Wtf.. + all of Bruce’s emails we’re also very unprofessional & passive aggressive pic.twitter.com/YDXNHVW7bH— wowie its emily (@staleboba) January 23, 2018