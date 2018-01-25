綠綠的！人妻調情小王求侍寢「要看蛋蛋」

2018年01月25日 16:46 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著通訊軟體《LINE》逐漸普及，也成了不少人偷腥出軌的鐵證。有男網友日前從老婆的LINE對話發現對方疑似出軌，不僅與小王互動曖昧、要求看對方的「蛋蛋」，甚至還大方邀約侍寢，讓男網友無所適從，急忙發文徵求反擊的方法。

原PO貼出老婆的LINE對話，發現對方疑似出軌。（圖／翻攝自《靠北男友》）

原PO透露，從老婆的LINE中發現不尋常的對話，一名與老婆互動曖昧的小王去新加坡遊玩，想不到老婆不但開口閉口親暱稱呼對方為「哥哥」，還要了小王的帥照，當對方傳照片與她分享新加坡濱海灣花園兩座造型特殊、外型宛若巨蛋的溫室花園時，她竟然還笑稱「沒看到那兩個巨蛋，卻想起可愛的蛋蛋」、「妹說的可愛的蛋蛋呢？也給看一下」

妻子不僅與小王互動曖昧，甚至還大方邀約侍寢，讓原PO無所適從。（圖／翻攝自《靠北男友》）

此外，人妻還不斷詢問小王回國時間，煽情的提到「侍寢」兩個字，大演宮廷戲碼，調情對話讓原PO瞬間崩潰，並在臉書《靠北男友》上傳對話截圖，並發文詢問「請問我該如何做…？」

不少網友看了後驚呼「是長青組的紛爭…待寢是怎樣？」、「你老婆太入戲了」、「這個對話，應該是五零年代的吧」；也有人回應「你超綠的」、「綠巨人浩克是你」、「建議你直接帶老婆去戶政事務所...服務人員會教你如何做」