聊天AI與7歲女童「聊色」 警察傻眼：沒人能抓

2018年01月25日 17:17 陳慶餘

隨著科技進步，人工智慧技術日漸成熟，但同時也帶來了不少隱憂。英國一名7歲女童日前利用軟體「Cleverbot」與AI聊天時，AI竟然送出性暗示訊息，讓女童的母親在看到之後相當傻眼，不過警方指出，由於在本案中完全沒有「人」可以接受調查，所以警方對此也束手無策。

綜合外媒報導，英國肯特郡的31歲媽媽霍蘭斯（Amy Hollands）表示，自己日前在7歲女兒葛蕾斯（Gracie）的平板電腦內發現了一段由AI所發出，並且露骨的性暗示對話，雖然葛蕾斯因為年紀小聽不懂所以沒有做出回應，但霍蘭斯在看到後仍相當生氣，「這真的是太噁心了，我看到之後感到很不舒服」。

霍蘭斯進一步指出，她擔心未來若現實有人向涉世未深的女兒說同樣的話，她很有可能會因為習以為常而失去危機意識。霍蘭斯之後與其他家長提及此事時，更赫然發現不少家長都經歷過同樣困擾，其中甚至有人痛批這個聊天AI根本就是「戀童癖」。霍蘭斯表示，希望「Cleverbot」或是類似的軟體能夠加上年齡限制以保障兒童。

對此，警方就指出，由於案件沒有任何罪行發生，也沒有任何犯罪者存在，因此他們也無法對此展開任何的調查行動。據了解，「Cleverbot」能夠將與不同使用者之間的對話儲存到資料庫，並且在日後的對話中選出符合當下話題的對話來使用，過去曾有調查發現，有超過六成與「Cleverbot」聊過天的網友，曾經誤以為它就是真人。