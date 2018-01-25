台中一中學生日誌用「象形文字」寫 神破解網跪著看

台中一中學生日誌用「象形文字」寫 神破解網跪著看(圖翻攝自/靠北台中一中2.0)

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學生總是有天馬行空的創意，讓人忍不住會心一笑。最近一名網友在臉書分享一張教室日誌，不過上面並不是用中文書寫，反而是用「象形文字」做紀錄，讓不少學生看得霧煞煞，不過之後一名喜愛研究古文字的網友，也分析出文字所對應的內容，讓不少網友驚呼太厲害。

一名網友在臉書「靠北台中一中2.0」分享一張教室日誌，而上面看似是用古埃及的象形文字書寫，不少學生紛紛表示「笑死，原來一中裡面有古埃及人在讀書」、「刺客教條打太多還是歷史唸太多啦！」、「中一中真的出人才，佩服了」，還有人附上對照圖，不過僅能看懂大致內文為，高中二年7班日誌，紀錄日期為107年1月24日，第22周星期三。

該名學生應該是比照歷史課本，古埃及象形文字的對照表書寫出來(示意圖/達志影像) 該名學生應該是比照歷史課本，古埃及象形文字的對照表書寫出來(示意圖/達志影像)

不少網友都想讀懂教室日誌的內容，隨後有一名喜愛古人的網友解析，推測該名學生應該是比照歷史課本上的對照表書寫出來，第一堂課（?nhim）可能是數學課（math）或化學課（chem），而書寫者應該知y與m這兩個字符，因此猜測是化學課；第二堂則是國文課（khynisy）；第三堂（?ngl?）應該是英文課；而最後一堂（syik）猜測是物理課，最下面的(alikz)是學藝股長的英文名Alex。

之後，一名中一中學生也在底下回覆答案正確，並附上課程所對應的老師姓名，不少學生驚嘆的表示「好懷念在一中和老師們一起亂搞的時光」、「浪費才能」、「我同學真他媽天才」、「中一中真的出人才，佩服了」，不過也有人好奇的問道「這些老師在簽名的時候，確定自己看的懂這些文在寫什麼嗎？」、「重點是，老師還給過」。

文章來源：靠北台中一中2.0 原文

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