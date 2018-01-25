慈善餐會竟變淫窟 女服務生遭富豪集體亂摸

女服務生會被要求穿上性感服裝提供服務（示意圖／shutterstock）

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英國政商界近日爆出誇張性醜聞，一個只邀請男性政商名流參加的慈善募款餐會竟然變成淫魔天堂。在餐會中，女服務生會被要求穿上性感服裝，有賓客更毫不避諱的伸出鹹豬手，甚至是跑到空房間與女服務生發生關係。

英國《金融時報》日前派出兩名女記者，到一個由「總裁俱樂部」（The Presidents Club）所舉辦，只邀男性政商名流出席的慈善餐會擔任臥底服務生，而她們更被要求穿上黑色的性感內衣及短裙洋裝來提供服務。臥底的女記者表示，現場的男性們除了會把手伸進女服務生裙子裡亂摸以外，有人還會直接露出下體，實在是相當誇張。

除了臥底女記者外，兩名曾經在餐會中擔任女服務生的女子也出面表示，總裁俱樂部在餐會舉行前，會先透過模特兒經紀公司來面試女服務生，除了身高要求要在170公分以外，長相也得經過挑選。女子表示，男客人會要求女服務生坐在他們的大腿上，有些人更會直接與客人開房間。

相關行為被踢爆後引發各界熱議，英國首相梅伊（Theresa May）也對此感到相當不滿，主持該晚會的教育部顧問梅勒（David Meller）已宣布辭職下台，而出席餐會的兒童及家庭事務部長扎哈維（Nadhim Zahawi）也慘被革職，一些曾經受到慈善餐會幫助的機構甚至是將款項退回，表示不願再接受捐助。

對此，舉辦活動的總裁俱樂部就表示，往後將不會舉辦任何的募款活動，會將組織剩餘的資金發給其他慈善團體後就解散，以示負責。

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