狗年套幣「紙箱排隊占13人」 一張照讓民眾痛罵太扯

2018年01月26日 08:34 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

狗年將至，中央銀行推出狗年生肖紀念套幣，全台限量12萬套，每套1800元，昨（25）日在台灣銀行各分行開賣，每人每次限購1套，吸引不少民眾漏夜排隊搶購，但卻有網友不滿投訴，指自己提早前往排隊，沒想到卻看見這幕驚人景象，讓他忍不住痛罵：「這樣叫做現場排隊？」

一名網友在臉書《爆料公社》發文，表示央行推出生肖套幣採現場排隊形式，他為了搶購限量套幣，特別在24日晚間10時40分提早到現場排隊，結果卻看見有人拿椅子、紙箱、奶粉罐等物品占位，更扯的是，紙箱上還一次寫了13人的姓氏，甚至連「葉問」的紙箱都到場排隊了，讓他氣得直呼：「中午去排早就沒了啦！」

還有人在紙箱上寫著「葉問」，讓親自到場排隊的網友看傻眼。（圖／爆料公社）

照片曝光後，讓不少網友看傻眼，紛紛痛批「不意外，哪一年不是這樣的」、「只看到一堆垃圾⋯」、「一腳踢開就好了」、「台灣日常排隊」；另外還有網友分享經歷，安慰說「我有排過龍年的，超多椅子、箱子、貼紙，還有一個椅子代表10個人，銀行的人直接說人不在現場不算」、「這樣的情形已經很久了，我之前遇過還會為了順序開罵，說什麼昨晚就來了、剛去吃早餐等等，總之什麼怪理由都有」。

央行自1993年發行生肖套幣，今年已經是第3輪第2套，此次狗年生肖套幣組合同樣是1枚銀幣加上1枚銅合金幣，面額各為100元及10元，其中銀幣正面是中型犬圖案局部鍍金，背面是台灣廟會活動中常見的三太子神將陣頭，而銅合金幣則正面以太極意象描繪生肖「狗」，背面為「蘭花」，採部分上彩，散發濃濃台灣味。